Вернуть на старое место

Единичные доминанты на фоне плоского ландшафта — это традиция Петербурга, которой уже не одно столетие. Одни сохранились до наших дней, другие так и не состоялись, а часть из них была утрачена. По мнению экспертного сообщества, такие сооружения нуждаются в воссоздании для возвращения исторического облика города и восстановления утраченных архитектурных связей.

Несмотря на то, что облик Петербурга формировался на плоской равнине в дельте Невы, его знаменитые шпили лишь подчеркнули так называемую «небесную линию» города. Одним из таких известных на весь мир сооружений является Петропавловский собор, возведенный на территории одноименной крепости, с которой и началось строительство Петербурга. До сегодняшнего дня собор по-прежнему остается главной архитектурной доминантой города. Вместе со знаменитым шпилем его высота составляет 122,5 м, что вплоть до 2012 года делало его самым высоким зданием Петербурга, а до 1952 года — и России. Другим зданием Петровской эпохи со шпилем высотой 72 м является Адмиралтейство, относительно которого ориентированы три городские магистрали: Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский проспект, образующие так называемый «Невский трезубец».

Шпили и башенки также присутствуют и в рядовой исторической застройке Петербурга эпохи модерна и эклектики. Так, на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта в начале XX века был построен Дом городских учреждений («Городской дом») со шпилем и красной башней. Среди других известных зданий подобного рода — дом Кейбеля на пересечении улиц Большая Зеленина и Барочная, доходный дом Иоффа на Пяти углах, а также дом Розенштейна — Белогруда на площади Льва Толстого. Здесь же можно упомянуть дом компании «Зингер» на углу Невского проспекта с башней, увенчанной стеклянным глобусом.

Сохранившиеся храмы Петербурга также по праву можно отнести к архитектурным доминантам города. Так, Исаакиевский собор является вторым по высоте после Петропавловского, он имеет высоту 101,5 м. За ним следуют Смольный собор высотой 93,7 м, Спас на Крови — 81 м, Троице-Измайловский собор — 80 м и Казанский собор — 71,6 м.

Несостоявшиеся, утраченные и воссозданные

Одной из несостоявшихся городских архитектурных доминант является задуманная Бартоломео Растрелли колокольня Смольного собора, которая могла бы на несколько метров превзойти высоту шпиля колокольни Петропавловского собора. «Пожалуй, это самая известная архитектурная идея из нереализованных. Ее макет сохранился в Академии художеств»,— говорит Александр Кононов, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК. По его словам, это скорее исключительная ситуация, поскольку то, что планировали построить архитекторы в Петербурге, с большой долей вероятности было реализовано. «Можно говорить об отдельных ансамблях и акцентах, которые не были воплощены в жизнь. Однако из общегородских доминант нереализованный проект Растрелли является фактически единственным»,— добавляет он.

С господином Кононовым солидарен Владимир Трушковский, генеральный директор ООО «Ленстройуправление». По его словам, к формированию архитектурного облика города во времена его застройки предъявлялись жесткие требования. «Если какая-либо доминанта и не была возведена, то это связано с жесткими ограничениями по высоте застройки. Но это не касалось духовных доминант: они зачастую возводились выше и были отдельным сегментом»,— указывает он.

А вот утраченных доминант в исторической части Петербурга довольно много. В основном это церкви, которые были уничтожены после революции. Также множество петербургских шпилей, в основном на доходных домах в центральной части города, не сохранилось по причине отсутствия должного ремонта и впоследствии их сноса из-за опасности обрушения.

Среди несохранившихся церквей можно выделить Спас на Сенной, Благовещенскую церковь на площади Труда, Покровскую церковь на площади Тургенева — счет идет на десятки. «В настоящее время лишь один из таких объектов возрожден — это церковь Рождества Христова на Песках, воссоздание которой скоро должно завершиться. О воссоздании других доминант пока говорить рано: церковь Спаса на Сенной, например, пока есть только в проекте»,— говорит господин Кононов.

По словам Рафаэля Даянова, руководителя архитектурной мастерской «Литейная часть-91», возрождение Спаса на Сенной необходимо для того, чтобы восстановить архитектурную доминанту данного района города. «Исторически этот храм был первым, который видели при въезде в центральную часть города с Московского тракта. Спустя столетия панорама улиц почти не изменилась, но доминанта при этом все еще продолжает отсутствовать»,— рассказал он.

Если же выйти за пределы исторического центра, то недавно был завершен проект восстановления церкви иконы Смоленской Божьей матери в Пулково, возведенной по проекту Кваренги. В свое время здание играло роль важной архитектурной доминанты. «Несмотря на то, что церковь была воссоздана в другом месте, потому как на старом месте это было сделать невозможно, здание в точности соответствует тому, что было отображено на архивных фотографиях»,— подчеркивает господин Даянов. Еще одной воссоздаваемой архитектурной доминантой, расположенной не в центральной части города, а на левом берегу Невы, является храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость с грошиками» конца XIX века.

Если говорить о воссоздании зданий-доминант, не относящихся к храмовым комплексам, то одним из примеров может служить торговый дом «С. Эсдерс и К. Схейфальс» на Гороховой, ныне — универмаг «У Красного моста», где была воссоздана башня со шпилем в виде жезла Меркурия высотой 29 м. Поскольку ни одного чертежа шпиля не было сохранено, он воссоздавался по эскизам и архивным фотографиям. «Многие считают, что шпиль универмага спорит с главным шпилем Адмиралтейства. Однако здание в нынешнем виде возвращает нас к той артикуляции, которая была задумана авторами проекта начала века»,— замечает Владимир Трушковский.

Перспективы воссоздания

Новое строительство, допустимая высотность, возможности реконструкции и воссоздания исторических зданий в центральной части города регулируются законом Санкт-Петербурга № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». «Прописанные в законе режимы использования земель абсолютно оправданны, они позволяют сохранить центральную часть Петербурга в том виде, в котором она задумывалась ее автором — Петром I»,— говорит господин Трушковский.

По мнению ряда экспертов, возможность воссоздания высотных доминант должна определяться историей места. «Нужно восстанавливать утраченные архитектурные связи, которые существовали при формировании облика города. Доминанты исторически были точками притяжения в городе и существовали практически во всех его районах. Сейчас эти связи во многом утрачены, и их необходимо восстанавливать»,— подчеркивает господин Трушковский.

Эксперты сходятся во мнении, что воссоздание церквей, в любом случае, не будет иметь массового характера, поскольку в настоящее время в этом нет ни конфессиональной, ни градостроительной необходимости. По их словам, с точки зрения не градостроительства, а именно определенного ритма жизни современного города жителям вряд ли будет необходимо такое количество храмов, какое было в дореволюционном Петербурге. «Выдающиеся здания, определявшие в прошлом градостроительный облик города, со временем будут воссоздаваться, но таких объектов не так много»,— говорит Александр Кононов. С ним солидарен и Рафаэль Даянов, отмечающий, что воссоздание утраченных петербургских доминант уже можно называть тенденцией.

Еще одним принципиальным моментом является то, что ряд сохранившихся фундаментов утраченных исторических доминант признан объектом культурного наследия. По словам Александра Кононова, это означает, что такие здания могут быть воссозданы на старых фундаментах, а следовательно, на них не будет распространяться 820-й закон. «В 820-м законе прописаны ограничения для нового строительства. Мы видим, что воссоздание Рождественской церкви не привело к законодательным проблемам»,— поясняет градозащитник.

Говоря о диссонансе с новой архитектурой или отдельными дополнениями городской среды, эксперты уверены: основные местонахождения наиболее ценных храмов особенно не поменялись. «Я не помню ни одного случая, чтобы место бывшего храма было застроено. В основном наиболее ценные погибшие церкви сохранили либо фундамент, либо место, где они были расположены»,— добавляет господин Кононов.

Владимир Трушковский напоминает, что на появление зданий-доминант в Петербурге, не вписывающихся в текущую историческую застройку, жители города зачастую реагировали негативно, поэтому вновь воссозданные здания также могут вызывать вопросы. «Важный момент: то, что изначально не понималось, потом принималась как данность. Тем более если мы говорим о восстановлении облика Петербурга, являющегося единственным в мире примером создания имперской столицы»,— говорит господин Трушковский.

Мария Кузнецова