ЮНЕСКО ждет согласования

Присвоение объекту статуса, находящегося под охраной ЮНЕСКО,— это медаль, имеющая две стороны. С одной стороны, это гарантирует внимание культурной общественности всего мира и стабильный турпоток, но с другой — создает большие сложности с реализацией проектов по соседству с охраняемыми объектами. Для Петербурга эти сложности проявляются особенно четко, так как под защитой организации находятся не конкретные объекты, а весь исторический центр.

Исторический центр Петербурга находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый большой в мире градостроительный объект, который есть в списке организации. Общая площадь охраняемой территории составляет 26 тыс. га, еще 10 тыс. га находится в Ленинградской области. Вопросы соблюдения обязательств по соглашению с ЮНЕСКО регулируются законопроектом с поправками в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия...», который был подготовлен Министерством культуры. Согласно документу, любые новые проекты, которые реализуются в согласованных границах, должны обязательно проходить процедуру оценки и получать согласование со стороны ЮНЕСКО.

Под куполом

В петербургском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) считают, что эта норма совершенно адекватна для всего всемирного наследия в России, но не для Петербурга, так как в зоне охраны находится огромное количество объектов и потенциальных локаций для реализации новых проектов, согласование которых каждого в отдельности с ЮНЕСКО «явно избыточно». «Пока закон еще не принят, но совершенно очевидно, что реализация заложенных в нем идей на практике остановит как минимум половину строек города. Мне кажется, что применительно к Петербургу вопрос согласования должен касаться только действительно крупных проектов, способных оказать влияние на объект всемирного наследия»,— заявлял ранее глава КГИОП Сергей Макаров.

Партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов напоминает, что ЮНЕСКО охраняет объекты, которые обладают выдающейся ценностью и признаются всемирным наследием, то есть их ценность выходит за пределы определенной страны, охрана со стороны организации обеспечивает дополнительный контроль за их сохранением.

Представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в Санкт-Петербурге Филипп Грибанов считает, что значение ЮНЕСКО слегка преувеличено. «Это, безусловно, высокий статус, однако практической пользы от него почти нет. В городе разрушается множество исторических объектов, и сотрудничество с этой организацией нам никак не помогает избежать этого процесса»,— уверен он.

По словам господина Некрестьянова, включение в список охраны ЮНЕСКО в некоторых случаях дает право претендовать на гранты и льготные кредиты от международных финансовых организаций, а также является мировым признанием уровня соответствующего объекта. «В рамках конвенции эксперты ЮНЕСКО выступают не как запрещающие все "жандармы", а как консультанты по поиску лучших решений. У нас же все привыкли видеть за словом "согласование" исключительно разрешительную процедуру, без которой ничего делать нельзя. Как итог — адаптация применения правил конвенции в России способна привести к полной заморозке любых работ в отношении таких объектов всемирного наследия и во многих случаях к их утрате именно от несовершения каких-либо действий»,— констатирует господин Некрестьянов.

«Вхождение в список всемирного наследия — это своего рода высококачественный "промоушен", привлекающий интерес и со стороны бизнеса, для которого важна публичная благотворительная составляющая, и со стороны туристов, для которых ЮНЕСКО формирует специальные туристические программы, призванные популяризировать эти места и объекты. И, наконец, со стороны властей государств, на чьей территории и расположено это всемирное наследие, потому что они обязуются гарантировать их сохранность»,— отмечает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

Генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков призывает не подходить к ЮНЕСКО с позиции когнитивного экономического детерминизма. «Это прежде всего вопрос сохранения культурного наследия, а оно бесценно, поэтому торг здесь неуместен. Включение объекта в список ЮНЕСКО — вопрос в некотором смысле национального престижа. Кроме ограничений, это дает городу элемент конкурентоспособности на туристическом рынке. Когда в городе есть много объектов или весь центр включен в список ЮНЕСКО — это придает дополнительный вес. Кроме того, это возможность получать дотации и преференции на сохранение памятников»,— говорит эксперт.

Отрегулировать регулирование

На фоне строгих ограничений со стороны ЮНЕСКО продолжается изменение городского законодательства, которое касается охраны памятников. При этом, по заявлению КГИОП, инициативы направлены на сокращение процедур. Внимание к охранным объектам не становится меньше, однако, некоторые меры мешают развитию города, отмечают в городском правительстве. В частности, чтобы привести региональные законы в соответствие с федеральными, необходимо ввести зоны регулирования застройки вокруг объектов наследия, находящихся за границами охранной территории. По одним из последних изменений в 73-ФЗ вокруг таких объектов была установлена стометровая зона, в которой запрещено любое строительство. КГИОП настаивает на сокращении этого параметра в ряде случаев. Это допустимо, когда окружающая историческая среда не сохранилась. Как отмечают в городском правительстве, таких случаев в городе огромное количество. И в их отношении формальное следование закону серьезное затрудняет развитие города. Отдельно подчеркивается, что речь идет не об отмене защитных зон, а о том, что они будут соответствовать локации расположения памятника и будут установлены понятные правила использования участков.

Кроме того, город приступил к разбивке исторических зданий на категории, так как их ценность разнообразна. Предлагается ввести три типа по степени значимости, каждый из которых будет иметь свой уровень охранных обязательств. Сейчас эта инициатива на этапе анализа. Правительству предстоит определить, насколько соответствующие изменения в законодательство можно будет ввести в ближайшее время.

Арина Макарова