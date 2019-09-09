С расчетом на госпрограммы

Участникам реставрационного рынка Петербурга по-прежнему приходится ориентироваться на госзаказ, который уже несколько лет сохраняется на одном уровне.

По данным петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, реставрационные лицензии в городе имеет более тысячи компаний, в которых насчитывается около 20 тыс. сотрудников, что сильно превышает показатель, который был еще десять лет назад.

При этом, как отмечают эксперты, пул игроков на рынке практически не меняется. Хотя из-за кризиса 2018 года некоторые участники отрасли, даже такие крупные, как компания «Интарсия», испытали довольно большие сложности. Тогда сокращение финансирования со стороны государства, а именно оно и является одним из основных заказчиков, нанесло серьезный урон отрасли в целом. Реставраторы были вынуждены работать в условиях постоянно снижающейся стоимости контрактов, в то время как цены на материалы росли, а затраты на аренду оборудования и техническое оснащение оставались на прежнем уровне. При этом реставрационная отрасль является трудоемкой, а качественный уровень должен оставаться достаточно высоким.

Как ранее сообщал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров, объем реставрационной программы в Петербурге несколько лет остается на уровне 2,8–2,9 млрд рублей в год. На эти средства ежегодно реставрируется 60–70 объектов, по многим из которых срок проведения работа продолжается несколько лет. К примеру, в 2019 году будет завершена церкви святого Петра в Лахте, а в следующем — дачи Громова в Лопухинском саду и буддистского дацана. Долгосрочными проектами в ближайшей перспективе станут Аничков и Юсуповский дворцы. Кроме того, работы проводятся в подворье Коневского монастыря на Загородном проспекте, в домах Бецкого и Гротена на Суворовской площади. Большой фронт работ предстоит в рамках программы реставрации фасадов жилых зданий-памятников. Как сообщали в КГИОП, на ее реализацию в ближайшие десять лет планируется выделить из городского бюджета около 17 млрд рублей, а в предварительном перечне — 255 объектов. Такие планы городского правительства добавляют реставраторам оптимизма.

Однако участники рынка не устают подчеркивать, что должна измениться схема проведения конкурсов на госзаказ. Ориентироваться только на минимальную стоимость в данном случае недопустимо. В расчет должен браться профессионализм участников, а сами конкурсные процедуры должны стать максимально прозрачными, чтобы минимизировать коррупционную составляющую. В петербургском Союзе реставраторов развитие законодательного регулирования реставрационной деятельности продолжается. В частности, действует контрактная система с двухуровневым конкурсом, которая включает в себя предложения по качеству. Таким образом, подчеркивают в общественной организации, и государство как заказчик большого объема работ, и исполнители идут навстречу друг другу, понимая, что минимальная цена — тупиковый путь.

В настоящее время существенный объем реставрационных услуг предоставляется о в рамках госзаказа. И чтобы минимизировать риски для этого рынка, в отрасль необходимо привлекать частных инвесторов. По словам руководителя направления девелопмента Becar Asset Management Екатерины Тейдер, с точки зрения актуальности объем проектов, которые реализуются с привлечением частного финансирования, преобладает над объемом проектов, которые реализуются за государственный счет. «Частные проекты — в основном коммерческие, и они предполагают реставрацию с приспособлением под современное использование»,— констатирует госпожа Тейдер.

Вместе с тем бизнес в условиях действующего регулирования не готов принимать участие в проектах. Определенные надежды возлагаются на программу реновации исторического центра, о которой периодически говорят в Смольном. Целевая программа сохранения и развития исторического центра была утверждена городским правительством еще в 2012 году. Тогда в нее были включены два пилотных квартала — «Конюшенная» и «Северная Коломна — Новая Голландия». Для реализации программы предполагалось привлекать средства из федерального бюджета и частных инвесторов. Но из-за сложностей с источниками финансирования от проектов было решено отказаться в 2016 году.

Сильные традиции

По мнению экспертов, в Петербурге сложилась сильнейшая реставрационная школа. Ее основы были заложены еще в советское время, а теперь она адаптировалась к рыночным условиям. Основные же принципы работы специалистов отрасли сформулированы и закреплены в Кодексе реставратора Петербурга. «В Петербурге сильнейшая реставрационная школа, которая корнями уходит в послевоенное время, когда пришлось восстанавливать большое количество исторических объектов. В 1990-е и 2000-е, конечно, произошел определенный провал, но и сейчас в городе есть высококлассные специалисты, которым можно доверять даже очень сложные объекты. Их не так много, но они есть. К работе над нашими проектами мы привлекаем именно такие кадры»,— отмечает представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в Санкт-Петербурге Филипп Грибанов.

По словам руководителя отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg Игоря Кокорева, поскольку Петербург обладает уникальной по масштабу сохранившейся исторической застройкой, то востребованность профессии в городе весьма велика. «Формирование сильной школы реставрации связано как с этим фактором, так и с большими масштабами реставрации и воссоздания после Второй мировой войны»,— говорит господин Кокорев. По его словам, возможности для получения образования или повышения квалификации в сфере реставрации в городе достаточно большие — более десятка организаций в сфере среднего и высшего образования. Реставраторы получают образование как в профильных художественных вузах, так и в средних учебных заведениях или в учебных подразделениях религиозных организаций. «Впрочем, есть случаи и самородков, которые не могут похвастаться высоким уровнем профильного образования»,— отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

«Большое профессиональное сообщество, наличие локальной школы реставрации, широкие возможности по обучению, значительный локальный фронт работ — все эти факторы сформировали и поддерживают достаточно крупную и высокопрофессиональную реставрационную отрасль. Ужесточение охранных ограничений в последние годы также способствует сохранению востребованности профессии в перспективе»,— говорит господин Кокорев.

По мнению госпожи Тейдер, высококвалифицированных реставраторов единицы, так как такой квалификации достигают те, кто усердно и качественно трудится, в этой отрасли очень важна большая и специфическая практика. Такие специалисты имеют достаточно большой заработок и востребованы.

«В Петербурге особое отношение к сформировавшейся исторической застройке, программы развития города предполагают сохранение облика города, а все работы нацелены на то, чтобы подчеркнуть его историческую ценность. Поэтому есть существенный объем реставрационных работ — есть где реализовать свой талант реставратору. По этой же причине петербургская школа действительно отличается качеством подготовки и практики»,— рассуждает Екатерина Тейдер.

Арина Макарова