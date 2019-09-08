В Североуральске в ДТП погиб пешеход

Во время ДТП в Североуральске (Свердловская область) погиб пешеход. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла ночью на 1 км дороги Североуральск-Крутой Лог.

«По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Ауди 80» допустил наезд на пешехода, который двигался по правой стороне дороги навстречу транспортному средству. От полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте происшествия»,— рассказали в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД установили, что погибший — местный житель. Водитель иномарки отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако обнаружены его признаки.