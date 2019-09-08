К полудню в Астраханской области на участки пришли 15,04% избирателей

К 12:00 явка на выборах в Астраханской области составила 15,04%, сообщает избирательная комиссия региона.

Самая высокая явка наблюдается в Красноярском районе области. Там на участки пришли 26,65% избирателей. Такая высокая посещаемость участков объясняется тем, что жители выбирают главу района.

Председатель регионального совета сторонников «Единой России» Анна Штефля отметила, что «для выборов созданы максимально комфортные условия: установлены информационные стенды, имеется все необходимое оборудование, за безопасностью следят сотрудники полиции».

Сергей Петунин