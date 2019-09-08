Наблюдатели в Татарстане сообщают о первых нарушениях на выборах

На избирательных участках Татарстана зафиксированы первые нарушения, сообщают избирательные штабы КПРФ и «Справедливой России». Так, на УИК № 1390 Елабуги во время съемки у наблюдателя Елабуге «вырвали телефон из рук, написано заявление», сообщают коммунисты. На УИК № 44 Вахитовского района КПРФ написана жалоба в связи с тем, что «несколько молодых людей, представившись помощниками депутатов, получили заявления для голосования за своих шефов».

В группе «Красный контроль» размещено видео, которое, по мнению коммунистов, свидетельствует о подвозе избирателей на УИК № 20 Авиастроительного района. На записи показано, как группа людей идет от грузового автомобиля с надписью ПАО «Казаньоргсинтез» (им руководит депутат Госсовета Фарид Минигулов).

«С 433 участка берут бланки и идут голосовать в 432-й участок. Мы их останавливаем, разворачиваем. Уже второй раз»,— сообщает наблюдатель «Справедливой России».

На УИК № 310 написана жалоба, что председатель комиссии предъявил наблюдателям КПРФ и «Справедливой России» требования не перемещаться по участку.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”