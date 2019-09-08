Товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,5%

За первые восемь месяцев 2019 года товарооборот России с Китаем вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $70,59 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. При этом китайский экспорт показал стагнацию, а российский импорт увеличился на 8,3%.

Согласно данным отчета, объем экспорта из Китая в Россию с января по август 2019 года стагнировал и составил около $31,14 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 8,3%, до $39,45 млрд. При этом товарооборот Китая с США на фоне торговой войны снизился на 14,5% и составил на июль 2019 года $209,7 млрд.

В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем за весь год достиг $107 млрд. Министерство иностранных дел России заявило, что считает возможным довести товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2020 году.

Об особенностях российско-китайских торговых отношений читайте в материале “Ъ” «Сырье в обмен на лояльность и технику».