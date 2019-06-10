Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.

Экспорт китайских товаров в США уменьшился на 8,4% ($160 млрд), а американских в Китай — на 29,6% ($49,5). Торговый дисбаланс составил $110,5 млрд.

Торговая война между двумя странами обострилась в 2018 году. Осенью Вашингтон увеличил на $200 млрд тарифы на китайский импорт, а в мае 2019 года ввел новые пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд в год до 25%. Китай принял ответные меры на сумму $60 млрд.

Торговое противостояние между США и Китаем угрожает мировой экономике, считают крупнейшие международные инвесторы.

О последних событиях торговой войны — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».