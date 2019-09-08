Министр труда и пенсий Великобритании подала в отставку из-за разногласий по «Брекситу»

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку. Свое решение министр мотивировала нежеланием «оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов». Накануне, премьер-министр Борис Джонсон принял решение исключить из рядов Консервативной партии 21 парламентария, поддержавших законопроект об отсрочке Brexit, выдвинутый оппозицией.

«Я не могу стоять в стороне, так как хорошие, умеренные консерваторы изгоняются из партии (…) Я остаюсь приверженной ценностям Единой Нации, которые когда-то привели меня в политику»,— объяснила министр на своей странице в Twitter свое решение. Уход с поста госпожи Радд стал первой отставкой столь высокого уровня в правительстве, сформированном новым премьер-министром.

В первом и втором правительствах Терезы Мэй госпожа Эмбер занимала пост министра внутренних дел, в правительстве Дэвида Кэмерона она занимала должность министра энергетики и борьбы с изменением климата.

«Я больше не верю, что сейчас главной целью правительства является выход с заключением соглашения»,— написала она в официальном письме премьер-министру. Из-за разногласий относительно судьбы «Брексита» правительство покинул также младший брат Бориса Джонсона Джо Джонсон. Он занимал должность младшего министра по вопросам образования и науки.

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Напомним, причиной нового политического кризиса в Великобритании стали приближающаяся дата выхода страны из Европейского союза (ЕС) и желание премьер-министра Бориса Джонсона совершить этот выход даже в случае отсутствия соглашения. С такой позицией не согласна оппозиция и некоторые члены правящей партии Консерваторов. 6 сентября Палата лордов проголосовала за законопроект об отсрочке «Брексита» без сделки. Он вступит в силу сразу после одобрения Елизаветой II.

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «“Брексит” хотят перенести вновь».