Брат Бориса Джонсона уходит из парламента и правительства из-за разногласий по «Брекситу»

Младший брат премьер-министра Великобритании Джо Джонсон объявил о том, что покидает пост младшего министра по вопросам образования и науки, а также оставляет работу в парламенте. Как объяснил он это решение в своем Twitter, «в последнее время я разрывался между необходимостью быть верным своей семье и национальными интересами — это неразрешимый конфликт, поэтому пора кому-то другому взять на себя мои обязанности как члена парламента и министра».

Джо Джонсон был избран в Палату общин британского парламента от округа Орпингтон в 2010 году. В 2016 году на референдуме по вопросу выхода Великобритании из ЕС он, в отличие от его брата, проголосовал за сохранение членства. И в прошлом году в знак протеста против тех условий «Брексита», о которых сумела договориться с руководством ЕС Тереза Мэй, Джо Джонсон уже уходил с поста министра. Но этим летом после того, как Борис Джонсон был избран на пост премьер-министра, его брат вернулся в правительство.

Как проходил и к чему привел референдум о выходе Великобритании из ЕС Читать далее

Комментируя решение брата, Борис Джонсон назвал его «потрясающим парнем» и «замечательным министром», который тем не менее придерживался «другого мнения» о «Брексите». Пресс-служба Даунинг-стрит опубликовала следующее заявление по этому поводу: «Премьер-министр и как политик, и как брат понимает, что это решение не было для Джо простым. Для избирателей Орпингтона он был лучшим представителем».

Напомним, Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект об отсрочке «Брексита» до 31 января 2020 года. Законопроект после внесения одной поправки был поддержан 327 парламентариями, против выступили 299. Теперь законопроект должна одобрить Палата лордов. Кроме того, документ должна подписать королева Елизавета II. С решением Палаты общин не согласился премьер-министр Великобритании. Он внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, однако инициатива была отвергнута.

Напомним, законопроект, предусматривающий не только пересмотр даты выхода из ЕС, но и блокировку «Брексита» без сделки, был представлен 2 сентября. Господин Джонсон не смог собрать большинство против рассмотрения выдвинутого законопроекта.

О конфликте вокруг переноса «Брексита» читайте в материале “Ъ” «“Брексит” хотят перенести вновь».

Алена Миклашевская