Где и кого будут выбирать 8 сентября

8 сентября в 85 субъектах РФ пройдут 6015 выборов различного уровня и референдумов. Будут замещаться около 47 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут участвовать 56 млн граждан. Основные факты и региональные особенности — в проекте “Ъ”.
В единый день голосования в стране проводится 58 крупных избирательных кампаний.
• В 16 регионах избирают губернаторов;
• В 13 регионах — заксобрания;
• В 3 административных центрах регионов — мэров;
• В 22 административных центрах — городские парламенты;
• В 4 избирательных округах пройдут довыборы в Госдуму.
Также пройдут непрямые выборы:
• в 1 регионе, Ингушетии, главу выберут голосованием в парламенте (еще в двух, Крыму и Кабардино-Балкарии, выборы глав пройдут позже в этом году).
Кто хочет стать губернатором
Свои кандидатуры на губернаторских выборах в 16 регионах выдвинули 163 человека. Из них дошли до голосования 75 человек, 76 получили отказ. Таким образом, шансы пройти регистрацию в губернаторской гонке в этом году составляли 1/2.
Еще двое снялись с выборов уже после регистрации их кандидатур. Самый громкий случай — режиссер Владимир Бортко, заявивший о выходе из гонки в телеэфире. Аналогичный случай произошел в Волгоградской области, где отказался от борьбы за пост кандидат от Партии пенсионеров Эдуард Давыдовский, решивший «уступить дорогу лидеру». 10 человек отказались от участия в выборах еще до рассмотрения вопроса о регистрации. По крайней мере в половине случаев известно, что кандидаты не собрали необходимые подписи.
Кандидаты на губернаторских выборах
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Самыми проблемными регионами показали себя Санкт-Петербург и Астраханская область, где участвуют в выборах лишь 11% и 25% кандидатов соответственно. При этом само количество выдвинутых в обоих регионах достигало двузначных показателей.
Спокойно проходит избирательная кампания в Курганской и Курской областях, где зарегистрировали всех (четыре и пять кандидатов соответственно). Башкирия выделяется как регион с большим количеством кандидатов (11) и малым числом отказов (2). Еще одна кандидатка в регионе снялась с выборов по своей инициативе.
Портрет кандидата
“Ъ” изучил биографии всех кандидатов в губернаторы на выборах 8 сентября. Выяснилось, что мужчин среди них почти в пять раз больше, чем женщин. Самые частые имена кандидатов — Владимир (6), Сергей (5) и Алексей (5). 40% кандидатов имеют возраст от 40 до 50 лет, 21% — от 50 до 60 лет.
По данным деклараций, опубликованных региональными избиркомами, самый зарабатывающий кандидат — Денис Паслер (Оренбургская область) — 234 млн руб., кандидат с самым скромным доходом — Андрей Плотников (Липецкая область) — 127 тыс. руб.
Как проявили себя партии
По данным Минюста, право участвовать в избирательных кампаниях в этом году было у 59 партий. Для сравнения, в прошлогодней кампании могли участвовать 63 партии, в выборах 2017 года — 70, а в пиковые по партийному участию 2015–2016 годы — 74 партии.
Среди кандидатов, выдвинутых политическими партиями на губернаторских выборах (115 человек), регистрацию получили 60% (70). А среди самовыдвиженцев (48 человек) лишь шестеро. Примечательно, что все они являются врио губернатора соответствующих регионов.
Партии, которые не смогли зарегистрировать своих кандидатов на губернаторских выборах
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Ни одного отказа в регистрации у кандидатов от «Единой России» (зарегистрировано 10 из 10). Также нет отказов у «Партии роста», «Гражданской платформы», «Народного альянса», правда, от них идут на выборы один-два кандидата. Не удалось провести своих кандидатов через процесс регистрации 15 партиям. Самый крупный «неудачник» — Партия социальных реформ (три кандидата, три отказа).
Как отсеивали кандидатов в заксобрания
На выборах в заксобрания 13 субъектов РФ выдвинулось 6618 кандидатов, зарегистрировано на 6 сентября 4923 (74%). Четверть желающих выбыла из предвыборной гонки вследствие отказа в регистрации или по другим причинам (не смогли собрать подписи, отказ от участия и проч.)
По единым избирательным округам выдвинулось 4489 кандидатов, зарегистрировано 3458 (77%). Самая благоприятная ситуация в Карачаево-Черкесии, где на 278 выдвинувшихся не было ни одного отказа, хотя несколько человек были исключены партиями из партсписков уже после выдвижения. Самая неблагоприятная — в Севастополе, где отказ в регистрации получили почти 40% кандидатов.
Регистрация на выборах в заксобрания по единым избирательным округам*
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*в Москве выборы проводятся по мажоритарной системе (в одномандатных округах)
В 27 случаях в разных регионах местные региональные избиркомы отказывали в регистрации целому списку партии, еще в пяти случаях было отказано в заверении списков. Среди «неудачников» партия «Зеленые», которой отказали в регистрации списков в трех регионах, и не заверили список еще в одном. В Брянской области регистрация списка «Родины» отменена решением суда.
На выборах по одномандатным (многомандатным) избирательным округам выдвинулось 2129 человек, зарегистрировано на 6 сентября 1465 (69%). Из самовыдвиженцев зарегистрировали менее половины кандидатов (211 из 567). Кандидаты от «Единой России» зарегистрированы везде — 255 из 255.
Регистрация на выборах в заксобрания по одномандатным (многомандатным) избирательным округам*
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*в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии выборы проводятся по пропорциональной системе (по партспискам)
По доле зарегистрированных кандидатов лидируют Тульская, Брянская и Волгоградская области (80%). Для сравнения, в Москве дошел до финала лишь каждый второй кандидат (225 из 426). При этом официально получили отказ в регистрации лишь 57 человек (включая Сергея Митрохина, позже восстановленного решением суда). Остальные выбыли из гонки по другим основаниям — не смогли собрать подписи, сняли свои кандидатуры или регистрация была отменена решением суда.
В каком городе пройдут самые конкурентные выборы
На выборах в парламенты административных центров (кроме Челябинска, где гордума не избирается напрямую, а формируется из депутатов внутригородских районов, избираемых на выборах) на 6 сентября зарегистрировано 3330 из 4287 (78%). Из них 391 самовыдвиженец и 2939 кандидатов от партий.
Кандидаты на выборах в парламенты административных центров субъектов РФ
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По количеству зарегистрированных кандидатов лидирует Брянск, где 300 человек претендуют на 32 места в горсовете. Однако для города это не предел — на прошлых выборах в Брянскую гордуму был зарегистрирован 881 кандидат. Если учитывать число кандидатов на один мандат, то Брянск уступает Кургану, где конкурс — 11 человек на место (286 кандидатов на 26 мандатов). В Брянске — девять человек на место.
На выборах мэров трех столиц регионов выдвинули свои кандидатуры 41 человек, получили регистрацию 28 (68%). Из них двое (оба в Новосибирске) выбыли из предвыборной гонки уже после регистрации — один по собственной инициативе, другой из-за приостановки деятельности выдвинувшей его партии «Великое Отечество».
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