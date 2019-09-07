Где и кого будут выбирать 8 сентября Выборы-2019 и их участники в цифрах, таблицах и графиках

8 сентября в 85 субъектах РФ пройдут 6015 выборов различного уровня и референдумов. Будут замещаться около 47 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут участвовать 56 млн граждан. Основные факты и региональные особенности — в проекте “Ъ”.

В единый день голосования в стране проводится 58 крупных избирательных кампаний.

• В 16 регионах избирают губернаторов;

• В 13 регионах — заксобрания;

• В 3 административных центрах регионов — мэров;

• В 22 административных центрах — городские парламенты;

• В 4 избирательных округах пройдут довыборы в Госдуму.

Также пройдут непрямые выборы:

• в 1 регионе, Ингушетии, главу выберут голосованием в парламенте (еще в двух, Крыму и Кабардино-Балкарии, выборы глав пройдут позже в этом году).

Кто хочет стать губернатором

Свои кандидатуры на губернаторских выборах в 16 регионах выдвинули 163 человека. Из них дошли до голосования 75 человек, 76 получили отказ. Таким образом, шансы пройти регистрацию в губернаторской гонке в этом году составляли 1/2.

Еще двое снялись с выборов уже после регистрации их кандидатур. Самый громкий случай — режиссер Владимир Бортко, заявивший о выходе из гонки в телеэфире. Аналогичный случай произошел в Волгоградской области, где отказался от борьбы за пост кандидат от Партии пенсионеров Эдуард Давыдовский, решивший «уступить дорогу лидеру». 10 человек отказались от участия в выборах еще до рассмотрения вопроса о регистрации. По крайней мере в половине случаев известно, что кандидаты не собрали необходимые подписи.

Кандидаты на губернаторских выборах

Регион Выдвинулись Участвуют Доля (%) Курганская область 4 4 100 Курская область 5 5 100 Ставропольский край 6 5 83 Республика Башкортостан 11 8 73 Республика Калмыкия 6 4 67 Вологодская область 8 5 63 Оренбургская область 8 5 63 Сахалинская область 8 5 63 Волгоградская область 8 4 50 Липецкая область 9 5 56 Забайкальский край 9 4 44 Мурманская область 15 6 40 Республика Алтай 8 3 38 Челябинская область 14 5 36 Астраханская область 16 4 25 Санкт-Петербург 28 3 11

Самыми проблемными регионами показали себя Санкт-Петербург и Астраханская область, где участвуют в выборах лишь 11% и 25% кандидатов соответственно. При этом само количество выдвинутых в обоих регионах достигало двузначных показателей.

Спокойно проходит избирательная кампания в Курганской и Курской областях, где зарегистрировали всех (четыре и пять кандидатов соответственно). Башкирия выделяется как регион с большим количеством кандидатов (11) и малым числом отказов (2). Еще одна кандидатка в регионе снялась с выборов по своей инициативе.

Портрет кандидата

“Ъ” изучил биографии всех кандидатов в губернаторы на выборах 8 сентября. Выяснилось, что мужчин среди них почти в пять раз больше, чем женщин. Самые частые имена кандидатов — Владимир (6), Сергей (5) и Алексей (5). 40% кандидатов имеют возраст от 40 до 50 лет, 21% — от 50 до 60 лет.

По данным деклараций, опубликованных региональными избиркомами, самый зарабатывающий кандидат — Денис Паслер (Оренбургская область) — 234 млн руб., кандидат с самым скромным доходом — Андрей Плотников (Липецкая область) — 127 тыс. руб.

Как проявили себя партии

По данным Минюста, право участвовать в избирательных кампаниях в этом году было у 59 партий. Для сравнения, в прошлогодней кампании могли участвовать 63 партии, в выборах 2017 года — 70, а в пиковые по партийному участию 2015–2016 годы — 74 партии.

Среди кандидатов, выдвинутых политическими партиями на губернаторских выборах (115 человек), регистрацию получили 60% (70). А среди самовыдвиженцев (48 человек) лишь шестеро. Примечательно, что все они являются врио губернатора соответствующих регионов.

Партии, которые не смогли зарегистрировать своих кандидатов на губернаторских выборах

Партия Выдвинуто Отказ в регистрации «Альянс зеленых» 1 1 «Власть народу» 1 1 «Гражданская инициатива» 1 1 «Защитники отечества» 2 2 «Национальный курс» 2 2 «Рот Фронт» 1 1 Аграрная партия России 1 1 Казачья партия РФ 1 1 ПАРНАС 2 2 Партия ветеранов России 2 2 Партия добрых дел 1 1 Партия прогресса 1 1 Партия социальной защиты 2 2 Партия социальных реформ 3 3 Российская социалистическая партия 1 1

Ни одного отказа в регистрации у кандидатов от «Единой России» (зарегистрировано 10 из 10). Также нет отказов у «Партии роста», «Гражданской платформы», «Народного альянса», правда, от них идут на выборы один-два кандидата. Не удалось провести своих кандидатов через процесс регистрации 15 партиям. Самый крупный «неудачник» — Партия социальных реформ (три кандидата, три отказа).

Как отсеивали кандидатов в заксобрания

На выборах в заксобрания 13 субъектов РФ выдвинулось 6618 кандидатов, зарегистрировано на 6 сентября 4923 (74%). Четверть желающих выбыла из предвыборной гонки вследствие отказа в регистрации или по другим причинам (не смогли собрать подписи, отказ от участия и проч.)

По единым избирательным округам выдвинулось 4489 кандидатов, зарегистрировано 3458 (77%). Самая благоприятная ситуация в Карачаево-Черкесии, где на 278 выдвинувшихся не было ни одного отказа, хотя несколько человек были исключены партиями из партсписков уже после выдвижения. Самая неблагоприятная — в Севастополе, где отказ в регистрации получили почти 40% кандидатов.

Регистрация на выборах в заксобрания по единым избирательным округам*

Регион Выдвинуто партиями Зарегистрировано Доля (%) Карачаево-Черкесия 278 271 97 Тульская область 457 386 84 Хабаровский край 401 331 83 Республика Крым 520 425 82 Республика Татарстан 250 202 81 Волгоградская область 322 253 79 Кабардино-Балкария 456 354 78 Республика Тыва 308 230 75 Брянская область 603 425 70 Республика Алтай 331 224 68 Республика Марий Эл 349 228 65 Севастополь 214 129 60

*в Москве выборы проводятся по мажоритарной системе (в одномандатных округах)

В 27 случаях в разных регионах местные региональные избиркомы отказывали в регистрации целому списку партии, еще в пяти случаях было отказано в заверении списков. Среди «неудачников» партия «Зеленые», которой отказали в регистрации списков в трех регионах, и не заверили список еще в одном. В Брянской области регистрация списка «Родины» отменена решением суда.

На выборах по одномандатным (многомандатным) избирательным округам выдвинулось 2129 человек, зарегистрировано на 6 сентября 1465 (69%). Из самовыдвиженцев зарегистрировали менее половины кандидатов (211 из 567). Кандидаты от «Единой России» зарегистрированы везде — 255 из 255.

Регистрация на выборах в заксобрания по одномандатным (многомандатным) избирательным округам*

Регион Выдвинуто в округах Зарегистрировано Доля (%) Брянская область 142 114 80 Волгоградская область 111 89 80 Тульская область 144 115 80 Республика Татарстан 298 231 78 Республика Крым 148 114 77 Республика Алтай 243 185 76 Республика Марий Эл 233 161 69 Севастополь 84 54 64 Республика Тыва 105 62 59 Хабаровский край 195 112 57 Москва 426 225 53

*в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии выборы проводятся по пропорциональной системе (по партспискам)

По доле зарегистрированных кандидатов лидируют Тульская, Брянская и Волгоградская области (80%). Для сравнения, в Москве дошел до финала лишь каждый второй кандидат (225 из 426). При этом официально получили отказ в регистрации лишь 57 человек (включая Сергея Митрохина, позже восстановленного решением суда). Остальные выбыли из гонки по другим основаниям — не смогли собрать подписи, сняли свои кандидатуры или регистрация была отменена решением суда.

В каком городе пройдут самые конкурентные выборы

На выборах в парламенты административных центров (кроме Челябинска, где гордума не избирается напрямую, а формируется из депутатов внутригородских районов, избираемых на выборах) на 6 сентября зарегистрировано 3330 из 4287 (78%). Из них 391 самовыдвиженец и 2939 кандидатов от партий.

Кандидаты на выборах в парламенты административных центров субъектов РФ

Город Зарегистрировано кандидатов Количество мандатов Человек на место Брянск (Брянская обл.) 300 32 9 Курган (Курганская обл.) 286 26 11 Тула (Тульская обл.) 273 35 8 Пенза (Пензенская обл.) 256 35 7 Иркутск (Иркутская обл.) 235 35 7 Владикавказ (Северная Осетия) 225 32 7 Симферополь (Крым) 188 38 5 Хабаровск (Хабаровский край) 169 35 5 Чита (Забайкальский край) 147 30 5 Йошкар-Ола (Марий Эл) 146 35 4 Вологда (Вологодская обл.) 139 30 5 Мурманск (Мурманская обл.) 137 30 5 Улан-Удэ (Бурятия) 134 30 4 Элиста (Калмыкия) 131 25 5 Южно-Сахалинск (Сахалинская обл.) 127 25 5 Благовещенск (Амурская обл.) 120 30 4 Биробиджан (Еврейская АО) 108 21 5 Нарьян-Мар (Ненецкий АО) 61 15 4 Анадырь (Чукотский АО) 56 15 4 Магас (Ингушетия) 49 15 3 Салехард (ЯНАО) 43 21 2

По количеству зарегистрированных кандидатов лидирует Брянск, где 300 человек претендуют на 32 места в горсовете. Однако для города это не предел — на прошлых выборах в Брянскую гордуму был зарегистрирован 881 кандидат. Если учитывать число кандидатов на один мандат, то Брянск уступает Кургану, где конкурс — 11 человек на место (286 кандидатов на 26 мандатов). В Брянске — девять человек на место.

На выборах мэров трех столиц регионов выдвинули свои кандидатуры 41 человек, получили регистрацию 28 (68%). Из них двое (оба в Новосибирске) выбыли из предвыборной гонки уже после регистрации — один по собственной инициативе, другой из-за приостановки деятельности выдвинувшей его партии «Великое Отечество».

Ольга Шкуренко, Андрей Егупец