Как карта ляжет “Ъ” напоминает избирателям, кто участвует в борьбе за кресла в Мосгордуме















На выборах в Мосгордуму в 45 одномандатных округах избираются 45 депутатов. К концу регистрационной кампании Мосгоризбирком сообщал о регистрации 233 кандидатов, но на сегодняшний день после ряда судов и самоотводов их 225. Это число может стать меньше на одного, если в субботу, 7 сентября, суд удовлетворит иск кандидата от КПРФ в 44-м округе к самовыдвиженцу Илье Свиридову. Даже после отказа избиркомов в регистрации большинства кандидатов несистемной оппозиции интрига на выборах сохраняется. Осведомленный источник “Ъ”, знакомый с ожиданиями мэрии, утверждает, что наиболее пристальное внимание городских властей обращено к округам 8, 15, 18, 37, 43.

В 8-м округе изначально предполагалась спокойная победа одного из лидеров московских коммунистов Вадима Кумина. Сама КПРФ позиционирует политика как лидера списка на этом голосовании. В свою очередь, со стороны мэрии сильного кандидата-самовыдвиженца в этом округе изначально выставлено не было. Но сейчас господина Кумина теснит сотрудник фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Дарья Беседина, которую поддерживают оппозиционная партия «Яблоко» и проект «Умное голосование».

Не должно было возникнуть серьезных проблем и у секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского в 15-м округе. Предполагалось, что у единоросса не будет весомого оппонента. Но в ходе кампании на него обрушился Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией с обвинениями в скрытом владении бизнесом. Сам господин Метельский ответил иском о защите чести и достоинства. Выдержит ли рейтинг единоросса, решится 8 сентября.

В 18-м округе основная конкуренция должна развернуться между выдвинутой от КПРФ и поддержанной «Умным голосованием» Еленой Янчук и главредом телеканала «Моя планета» Николаем Табашниковым: последний считается кандидатом городских властей.

В 37-м округе противостояние может развернуться между справедливороссом Александром Романовичем и коммунистом Николаем Губенко, поддержанным «Умным голосованием». Именно эсер, по информации “Ъ”, вел переговоры с московскими властями по спискам своих однопартийцев в других округах. Господин Губенко является действующим депутатом Мосгордумы от КПРФ с 2005 года, в прошлом артист и режиссер. С 1989 по 1991 год являлся министром культуры СССР. Впоследствии был депутатом Госдумы 2-го и 3-го созывов.

В 43-м округе идет Сергей Митрохин, поддержанный «Яблоком» и «Умным голосованием». Он единственный оппозиционный кандидат, который после двух отказов окружной избирательной комиссии был все-таки зарегистрирован благодаря решению Мосгорсуда. Напомним, в 43-м округе изначально должна была выдвигаться учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер, но она отказалась от участия в избирательной гонке еще до ее старта. В итоге в округе фактически нет явного кандидата от городских властей.

Андрей Винокуров, Николай Борисов