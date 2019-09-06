Корабль «Федерация» получил новое «мужское» название «Орел»

Российский пилотируемый корабль «Федерация» переименовали в «Орел». «Название первого военного парусного корабля, который еще Алексеем Михайловичем Романовым был построен. Впервые там был использован российский триколор»,— сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что «Федерацию» планируют переименовать, глава «Роскосмоса» говорил еще в феврале. По его мнению, корабль не должен называться как «девочка». «Корабль раньше назывался ''Федерация'', теперь будет называться более мужским названием: все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем»,— заявлял господин Рогозин.

Корабль «Федерация» должен прийти на смену используемому более полувека «Союзу». Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос.