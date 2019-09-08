«Мы занимаемся черт знает чем»

Прошедшее лето одним могло запомниться нехарактерно холодной погодой, другим — пожарами и наводнениями, а кому-то и протестными митингами. “Ъ” спросил политиков, шоуменов и деятелей искусств, как они провели это лето и какие впечатления у них остались.

Дмитрий Гудков, лидер Партии перемен:

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— Лето запомнилось небом в клеточку и дыркой в полу — в спецприемнике. Я провел 36 суток в Тверском ОВД, 7 суток сидел с 72-летним пенсионером-оппозиционером Владимиром в спецприемнике в Электростали. Когда его судили за участие в акции, он сам попросил судью выбрать меру наказания арест, потому что на штраф у него нет денег. За время ареста я прочитал «Дом правительства» Юрия Слезкина, монографию Иноземцева, «Ироническую империю» Глеба Павловского, который передал мне свои книги, и более легкую литературу, в частности «Овод» и детективы Агаты Кристи. Думаю, что каждому судье, прокурору, представителям власти, принимающим Административный и Уголовный кодекс, было бы неплохо пережить аналогичный опыт, чтобы быть гуманнее к тем, против кого будет применяться власть.

Яна Чурикова, телеведущая, руководитель «MTV Россия»:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Одно из самых ярких впечатлений — это WorldSkills в Казани и церемония закрытия, которую я вела под дождем. Эмоции были очень похожи на те, что мы переживали в прошлом году во время чемпионата мира по футболу: вся планета у нас в гостях, люди обнимаются, радуются. Еще мой ребенок получил сертификат Junior Open Water Diver, так что теперь ныряем вместе. Исключительно ради этого мы отдыхали в Египте в спартанских условиях на корабле, жили на дайв-боте. И, конечно же, фестиваль «Жара» с его прекрасной атмосферой. Я всегда на время этого фестиваля беру отпуск, потому что это целая неделя прекрасных летних бакинских каникул.

Дмитрий Дибров, шоумен, телеведущий:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Я и раньше пробовал заняться литераторством, но этим летом начал всерьез писать книгу, совсем новое для меня занятие. Она о телевидении и людях, которых я наблюдал и с которыми имел честь работать. К несчастью, сегодня благодаря «усилиям» некоторых коллег престиж телевизионной профессии заметно упал. И это жалко, потому что есть среди нас весьма достойные люди — вот о них-то я и пишу.

Людмила Улицкая, писатель, переводчик и сценарист:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Я давно не была в Грузии и вот в конце августа села в самолет и прилетела в Тбилиси через Ереван (без комментариев). Меня пригласил в только что построенный дом под Тбилиси мой друг, давно живущий в Америке, очень серьезный ученый. Дом на горе — горизонт круговой, нигде не прерывается: горы, небеса, облака. Это не красота, а само совершенство. Первые два дня жили в облаке, которое спустилось на дом, и все было как в молоке, а когда развеялся туман, оказалось, что мы на вершине мира. Скоро прилечу в Москву, к суетливой и порой невыносимой московской жизни. Но теперь у меня есть в скобках эта поездка. О грузинских друзьях одно могу сказать: благословенна Грузия и ее народ.

Роман Виктюк, режиссер:

Фото: Сизов Артем, Коммерсантъ

— Я нашел пьесу, которую буду ставить. Целое лето мы ее репетировали в Баку. Она написана молодым человеком, место действия — Петербург. За эти месяцы я перечитал много пьес, но ничего не подходит к сегодняшнему дню: о том, что происходит с людьми, как множится движение, как взбунтовалась молодежь.

Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Возвращение нашей делегации в ПАСЕ, событие впечатляющее не столько для меня, сколько для страны, для самореализации в целом. Еще мой ребенок поступил в училище олимпийского резерва — я за этим наблюдаю и понимаю, что у него тоже может быть свой олимпийский путь, который был и у меня. А еще я этим летом играла в хоккей и в гольф, у меня были и турниры свои собственные, и победы.

Андрей Ананов, президент компании «Русское ювелирное искусство»:

Фото: РИА Новости

— Этим летом у меня наконец-то был отпуск и удалось сделать много полезного в загородном доме: построить новую деревянную лестницу, почистить бассейн, поменять пол в беседке. Когда человек делает что-то хорошее, у него всегда отличное настроение, а вот если он лежит на пляже мягким местом вверх, настроение у него вряд ли улучшается. По крайней мере у меня это так. А еще лето запомнилось обилием грибов. К сожалению, они в большинстве своем были червивыми, но есть еще надежда на теплую осень, что еще успеем насладиться этим лесным богатством.

Владимир Лукин, зампред комитета Совета федерации по международным делам:

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Запомнилось прежде всего беспечностью человечества в оценке рисков сохранения себя и планеты в целом. Почти одновременно летом случились страшные пожары в сибирской тайге и бразильской сельве, а эти два пространства являются главными легкими Земли и коренным образом влияют на состояние атмосферы и уровень кислорода на планете. Погрязнув в межэтнических, межнациональных, межконфессиональных дрязгах, земляне постепенно превращаются в мазохистов, не думающих о судьбе человеческого рода и месте обитания homo sapiens. Мир находится под напором чудовищных опасностей — одну из них я только что назвал, а мы между тем занимаемся черт знает чем!