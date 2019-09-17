Булавки вместо цепей

Креативный директор Hermes Пьер Харди по-новому посмотрел на коллекцию 1938 года Chaine d’Ancre. Мотив звена якорной цепи, ставший знаковым для ювелирного направления дома, уходит с первого плана: теперь он сочетается с английской булавкой, символом молодежного панк-движения 1970-х,— такова основа коллекции Chaine d’Ancre Punk.

Фото: Hermes

Здесь есть колье и брошь, сплошь инкрустированные бриллиантами, кольца на один и два пальца, браслеты и сотуары из белого и розового золота и даже серебряные брошь, колье и серьга-кафф. Все украшения можно будет увидеть на выставке в бутике Hermes в ГУМе с 10 по 27 октября. Вход свободный.

Ответственность в кубе

Фото: Chopard

Ювелирно-часовой дом Chopard, известный тем, что в 100% своих изделий использует «этичное» золото, объявил о расширении программы «Путешествие в мир ответственной роскоши». Теперь швейцарский бренд решил делать аксессуары из кожи, полученной ответственным способом — с соблюдением этических и экологических норм производства. Для работы над своей первой коллекцией аксессуаров Green Carpet сопрезидент и креативный директор бренда Каролина Шойфеле пригласила актрису и режиссера Хлою Севиньи. Результатом сотрудничества стала сумочка в форме куба с аппликацией и фурнитурой в виде сердец — аллюзия к коллекции украшений Happy Hearts. Сумочка Green Carpet Collection Bag by Chloe Sevigny-1/2 сделана по самому высокому этическому стандарту. В частности, на предприятиях по выделке кожи для этих сумок была выстроена надежная природоохранная система, гарантирующая ответственный подход к использованию воды, отходов и энергии.

Неаполитанские мотивы

Фото: Breguet

Дом Breguet представил Reine de Naples 8918 в вытянутом овальном корпусе — интерпретацию часов, созданных когда-то основателем марки Абрахамом-Луи Бреге для королевы Неаполя Каролины. Как и в XIX веке, каждая деталь часов Breguet декорируется вручную, в частности рифленый контур корпуса и гильошированный ротор. Корпус дамских Reine de Naples 8918 из белого золота украшен 117 бриллиантами, а рифленая заводная коронка инкрустирована рубином, арабские цифры гранатового оттенка выполнены в традиционном шрифте Breguet и контрастируют с перламутровым покрытием циферблата. Красную цветовую гамму усиливает бордовый ремешок из кожи аллигатора. Сердцем новой модели стал мануфактурный калибр 537/3 с автоматическим подзаводом и запасом хода 45 часов. Кстати, на верхнюю часть часовой шкалы нанесен индивидуальный номер модели. По желанию имя владелицы может быть занесено в особый архив, который ведется домом Breguet с конца XVIII века.

Ременная лента

Фото: Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels выпустили новые версии браслета Ludo, впервые увидевшего свет в 1934 году. Формой он напоминает драгоценный пояс, а название получил в честь прозвища Луи Арпельса, одного из основателей ювелирного дома. Браслет отличается гибким соединением звеньев и декорирован застежкой с драгоценными камнями, походящей на пряжку. Сегодня дом посвящает этому изделию отдельную коллекцию, в которой представлены четыре версии браслета.

Как и в изначальной модели в трех новых браслетах звенья выполнены в виде шестиугольных сот и декорированы звездами с драгоценными камнями: рубинами, сапфирами или бриллиантами в закрепке «каре». Четвертая модель характеризуется звеньями в виде кирпичной кладки и напоминает переплетение нитей в ткани. Как пояс структурирует силуэт и делает акцент на талии, браслет Ludo подчеркивает грациозные контуры женского запястья.

Кометы и звезды

Фото: Chanel

Кометы и звезды появились в ювелирных украшениях Chanel с самой первой коллекции 1932 года. Колье Comete, созданное самой Коко Шанель для своей первой ювелирной коллекции, считается самым известным архивным украшением бренда. С тех пор ювелиры Chanel не раз возвращались к форме звезд и комет. В своей последней версии этого года серия Comete состоит из браслетов, колье, моносерьги и колец, выполненных в белом или желтом золоте и украшенных бриллиантами и жемчугом. И они уже доступны в бутиках марки в России.