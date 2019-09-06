«Большинство экспертов пророчит нашей сборной победу»

Спортивный обозреватель Владимир Осипов по пятницам в рамках нового проекта "Ъ FM" обсуждает со своими собеседниками самые актуальные события в мире спорта, прогнозы на исходы матчей и букмекерские расклады.

— В рамках новой программы мы будем прикидывать возможные развития событий в самых рейтинговых матчах: премьер-лига, сборная, конечно, еврокубки. Сейчас будем говорить о сборной — вечером в пятницу в 21:45 пройдет отборочный матч Евро-2020 Шотландия-Россия. Шотландия — команда-претендент на второе место в группе вместе с Россией. Безоговорочный фаворит — Бельгия, пока, по крайней мере. Сейчас шотландцы отстают от нашей сборной на три очка, если, не дай бог, выиграют, то команду Черчесова они догонят. Понятно, будет еще игра в России, но решать задачи в последний момент, как вы понимаете, всегда сложнее. Большинство экспертов прочит нашей команде победу, но надо признать, очень многие верят в позитивный исход этого матча. Почему, объяснил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

«Шотландский футбол переживает сложнейшие времена, у них кризис. Они 20 лет не выходили на крупные турниры — еще в прошлом веке последний раз во Францию на чемпионат мира ездили. Поэтому, если честно, я уверен, что проблем в Шотландии не будет, если, конечно, мы сами их себе не создадим ни там, ни в Москве. Уверен, что шотландские футболисты будут биться, бороться, драться на поле, но все же в футбол надо играть. Здесь наша сборная сильнее, конечно».

Расклад понятен — Шотландия проиграла даже Казахстану, который мы в первом матче вынесли, но, по большому счету, победа в двух ближайших встречах сборной — сегодня с Шотландией и в понедельник с Казахстаном — практически решит все вопросы по выходу команды на Евро. Но получится ли сделать это? Вопрос открытый, несмотря на весь позитив. И задавать его лучше тем людям, которые смотрят на ситуацию беспристрастно. А кто это может сделать? Только букмекеры, просто потому, что они отвечают деньгами. У нас на прямой связи заместитель генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максим Афанасьев.

— Надеюсь, вы представите нам полную картину предстоящей футбольной баталии, что называется, в цифрах. Но в первую очередь хочется узнать, есть ли у букмекеров фаворит в противостоянии Шотландии и России?

— Если говорить о букмекерских котировках, то фаворитом считается команда, коэффициент на которую 1,8 или меньше. Если коэффициент больше, чем 1,8, то мы, как правило, не считаем, что есть фаворит. Так и в этом матче — скорее это расклад близких по силам команд. Мы, букмекеры «Лиги ставок», отдаем предпочтение нашей сборной, поэтому коэффициент несколько ниже, но у шотландцев есть преимущество домашнего поля, и это очень важно. Так, коэффициент на сборную России — и это интересная тенденция — продолжает снижаться. Если еще пару недель назад можно было сделать ставку с коэффициентом почти за 3 на Россию, но вчера коэффициент был уже 2,7, а сейчас он составляет уже 2,5. На шотландцев можно поставить с более высоким коэффициентом 3,15. На ничью — 3,1.

— Почему в наших верят, в общем, понять можно. Ведут себя наши в Дублине не то чтобы как победители, но солидно. Станислав Черчесов, главный тренер нашей сборной, был, как всегда четок и спокоен.

«У нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Состояние достаточно хорошее. Мы никаких нагрузок не давали, поэтому убежден, что все идет своим чередом. Самое главное — нет болячек, травм у тех футболистов, которые здесь все готовятся к игре».

— Получается, Максим, самая популярная ставка — это победа сборной России?

— Да, совершенно верно. Большинство наших клиентов ставят на победу России. Если вернуться к раскладам, то 80% ставок приходится именно на победу сборной, 10% — на победу Шотландии, и 10% — на ничейный результат. А вот вторая по популярности ставка среди клиентов «Лиги ставок» — это то, что Россия не проиграет. Там коэффициент чуть поменьше — 1,45. Но и, соответственно, шансы выше.

— А какова самая крупная ставка?

— На текущий момент самая крупная ставка — это 400 тыс. руб. Клиент как раз поставил на то, что Россия не проиграет, с коэффициентом 1,45. И если так и произойдет, то клиент «Лиги ставок» получит 580 тыс. руб. на выплату и 180 тыс. руб. чистого результата.

— Солидно. А какой самый популярный счет?

— Больше всего клиентов ставят на итог 1:2 в пользу сборной России, коэффициент тут очень интересный — 9, то есть, поставив 1 тыс. руб., можно выиграть 9 тыс. руб.

— Давайте немножко от российской сборной отвлечемся, ей еще играть в понедельник с Казахстаном, к этому матчу вернемся обязательно. Но дело в том, что сегодня, кроме матча с участием нашей команды, есть что посмотреть. Пока Россия будет биться в Дублине с Шотландией, состоится матч с невероятной вывеской «Германия-Голландия». Играют команды в Гамбурге, игру покажет «Матч ТВ». К матчу с такой вывеской внимание повышенное точно: Голландия, которая возвращается в большой футбол на клубном уровне и на уровне сборных, и Германия, которая, как мы понимаем, всегда и везде фаворит. С точки зрения эмоций матч нас ждет нереальный. А что нам говорят цифры про эту яркую игру, каков букмекерский расклад здесь?

— Аналитики «Лиги ставок» отдают предпочтение сборной Германии. Так, поставить на немцев можно с коэффициентом 1,9. Нидерланды котируются с коэффициентом 3,8, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3,9. И, конечно, если говорить о предпочтениях клиентов нашей компании, то тут практически все ставят на Германию — 84% ставок приходится именно на победу немецкой сборной.

— Кстати, не могу не спросить: уже девять матчей пятого тура отборочного турнира Евро-2020 были сыграны, и я знаю, что множество популярных вариантов сыграли. Какие именно стали верными?

— Действительно, первый день практически не принес никаких сенсаций и оказался очень удачным для тех, кто делал ставки. Практически самая популярная комбинация — это ставка «экспресс» из побед Италии, Швеции и Испании, которая давала коэффициент 2,2, то есть можно было более чем в два раза приумножить свой капитал. Она сыграла. Также хотел отметить ставку одну одного счастливчика, который на эти три матча сделал ставку на то, что во всех матчах будет забито три и более голов. Тут коэффициент был 4,6. И его ставка 45 тыс. руб. принесла выигрыш 207 тыс. руб.

— Не могу не затронуть тему матча в Калининграде, где Россия сыграет с Казахстаном. Это произойдет в понедельник, уже после Шотландии. Футбольный эксперт Константин Клещев уверен, что относиться к Казахстану нужно со всей серьезностью.

«Надо помнить урок игры Казахстана и Шотландии: тогда шотландцы недооценили соперника и в итоге получили то, на что совсем не рассчитывали. Рецепт же очень простой — создать достаточную плотность в середине поля и лишить казахстанцев вообще какого-либо простора. Ничего особенного в этой команде нет, но надо помнить, что там есть несколько индивидуальных сильных игроков, и к ним надо отнестись со всем уважением и сыграть против них внимательно».

— Максим, а что по поводу матча Россия-Казахстан скажут букмекеры? Там Россия — фаворит явный?

— Да, по нашему мнению, безоговорочный фаворит, конечно же, наша сборная. Коэффициент совсем небольшой — 1,2. Казахстан идет с коэффициентом 15. Но слабо верится, что мы увидим сенсацию.