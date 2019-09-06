Пермские врачи отказались от переработок в знак протеста

В Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения. По словам врачей, к переработкам их принуждала администрация больницы из-за нехватки персонала. Представители краевого минздрава отрицают проблемы в больнице, ссылаясь в том числе на регулярные проверки трудовой инспекции. В ситуации начала разбираться прокуратура.

Конфликт в горбольнице №6 начался 3 сентября, когда врачи травматологии вручили главврачу учреждения Виктору Гневашеву заявления об отказе от переработок. Как пояснил заведующий травматологическим отделением Александр Ивченков, нехватка врачей стала сильно сказываться с весны этого года. Администрация же нашла выход в том, что вынуждала врачей работать сразу на нескольких ставках. «У нас заведующий травмпунктом брал по 12–15 суточных дежурств,— заявил господин Александр Ивченков.— После того как он отлежал в кардиологии, сказал: "Извините. Меня что, потом с работы вперед ногами вынесут? Не могу столько работать". Сейчас он ушел в отпуск».

Врачи несколько раз обращались с жалобами к администрации больницы. «Говорили главврачу, но он отвечает: "Я вас услышал", и на этом все заканчивается. Заместитель говорит: "Потерпите",— рассказал заведующий травматологическим отделением.— Просто игнорирование всех проблем — я уже не знаю, куда стучаться. Мы хотим, любим и можем работать, нам это нравится. Но также мы хотим нормальных условий».

По словам господина Ивченкова, выходом могло бы стать разрешение перенаправлять пациентов из травмпункта в стационар, пока не будет полностью укомплектован штат травматологического отделения.

Представители краевого минздрава отрицают какие-либо проблемы с трудовым законодательством в горбольнице №6. «Больница работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме»,— утверждают в министерстве. Чиновники несколько раз встречались с коллективом больницы. Сначала с врачами беседовала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелихова, поручившая по итогам встречи главному врачу еще раз проверить систему начисления заработной платы. Позже с врачами поговорила и статс-секретарь министерства.

«В ГБУЗ ПК "Городская больница №6" регулярно проводятся проверки трудовой инспекцией,— заявили в краевом минздраве,— инспекция подтвердила соблюдение действующего трудового законодательства, в том числе предоставление в ряде случаев повышенных (дополнительных) гарантий и компенсаций». Правда, сама проверка была проведена еще в конце апреля. Представители краевого минздрава также обнародовали и среднюю заработную плату врачей горбольницы: в среднем сотрудник получает на руки 51 тыс. руб.

После того как ролик с выступлением травматологов был выложен на YouTube, ситуацией в больнице заинтересовалась прокуратура Пермского края. Причем надзорный орган намерен проверить соблюдение прав не только врачей, но и пациентов, которые обращаются в отделение травматологии.

Дмитрий Астахов, Пермь