Экс-гендиректору «Рустави-2» предъявлены новые обвинения

Экс-гендиректору телекомпании «Рустави-2» Нике Гварамия предъявлены новые обвинения. По заявлению Генпрокуратуры Грузии, господин Гварамия и бывший финансовый директор телекомпании Каха Дамения обвиняются в расстрате ее имущества.

«Гварамия обвиняется в растрате большого количества имущества телекомпании… группой по предварительной договоренности и при использовании служебных полномочий",— заявил представитель прокуратуры на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, скандалы вокруг канала начались после выступления ведущего «Рустави-2» Георгия Габунии, который по-русски оскорбил президента России и его родителей. Господин Гварамия был уволен с «Рустави-2» в июле после смены владельцев канала. Новым владельцем стал бизнесмен Кибар Халваши. Он выиграл дело у прежних владельцев телеканала в ЕСПЧ, новым гендиректором телекомпании назначен его адвокат Паата Салия. В августе господин Гварамия сообщил, что основал новую телекомпанию.

Подробности — в материале “Ъ” «Рустави-2» сменил владельца, но не позицию».