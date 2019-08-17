Бывший гендиректор грузинского «Рустави-2» основал новую телекомпанию

Бывший гендиректор грузинской телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия сообщил, что основал новую телекомпанию. Господин Гварамия был уволен с «Рустави-2» в июле после смены владельцев канала. Созданная им телекомпания получила название «Главный канал» («Мтавари архи»). Владельцем контрольных акций и директором канала пока является сам Ника Гварамия.

«Вскоре узнаете об инвесторах, здании, частоте, и, надеюсь, о счете: даже если вы внесете на него один лари, это очень поможет нам и будет инвестицией в западное и демократическое будущее Грузии»,— написал господин Гварамия на своей странице в Facebook.

Напомним, новым владельцем «Рустави-2» стал бизнесмен Кибар Халваши. Он выиграл дело у прежних владельцев телеканала в ЕСПЧ, новым гендиректором телекомпании назначен его адвокат Паата Салия. «Рустави-2» остается главной платформой для оппозиционных партий, выступающих за бескомпромиссность в вопросах Абхазии и Южной Осетии, отношениях с Россией и вступлении Грузии в НАТО.

Подробности — в материале “Ъ” «"Рустави-2" сменил владельца, но не позицию».