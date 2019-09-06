ИНГКА Решения SAP Customer Experience помогли компании вывести работу с клиентами на новый уровень, что в будущем должно положительно отразиться на прибыльности бизнеса

Компания Ingka Centres строит и управляет торговыми центрами, на текущий момент в портфолио 44 торговых центра в 14 странах мира, принимающих 480 млн посетителей каждый год. Компания активно развивается, открывая новые торговые центры и новые направления.

Название – Ingka Centres

Количество сотрудников – более 2 тыс.

Отрасль – Девелопмент и торговая недвижимость

Выручка (2018 год) – 900 млн евро

Арендные площади – 3 миллиона кв. м.

Количество магазинов внутри ТЦ – 7000

Количество парковочных мест – 192 230

Головной офис – Лейден, Голландия

Адрес сайта – www.ingkacentres.com

Начало

До начала проекта тратились значительные усилия на поддержание базы данных контактов и массовые маркетинговые рассылки. Компании приходилось работать с большой базой неподтвержденных контактов с неполными данными, а процесс получения согласия на маркетинговые коммуникации от клиентов не был автоматизирован. Также отсутствовала возможность «умной» сегментации и исполнения целевых маркетинговых коммуникаций, а рассылки осуществлял внешний сервис без регистрации результатов исполнения и регулярной переиспользуемой аналитики. Данные о фактических взаимодействиях в торговых центрах (мероприятиях, использовании гостевого доступа Wi-Fi, передвижениях по торговому центру) аккумулировались разрозненно и не собирались в единый профиль клиента. Процессы регистрации и сбора клиентских данных в каждом канале (мобильное приложение, сайт, сервис доставки) не синхронизировались, это приводило к несогласованности данных о клиенте и появлению дублирующих записей. Коммуникации, построенные на таком фундаменте недостоверных и дублирующихся данных, приводили к неидеальному клиентскому опыту, что не соответствовало высоким стандартам и миссии компании.

Цель

Создать фундамент, состоящий из набора информационных систем, который поможет автоматизировать текущие бизнес-процессы и поддержать внедрение новых сервисов; внедрить в операционную деятельность процессы управления клиентскими данными и профилями клиентов; выстроить гибко настраиваемые алгоритмы определения предпочтений посетителей; внедрить процессы управления персонализированными коммуникациями и сформировать специальные персональные предложения для клиентов в онлайн- и офлайн-каналах.

Реализация

Департамент Digital Marketing возглавил бизнес-инициативу в рамках новой глобальной стратегии развития компании — Meeting Place Аpproach, целью которой стало формирование нового восприятия торговых центров у посетителей, которая была утверждена уполномоченным комитетом на уровне глобальной организации.

Один из ключевых элементов, обеспечивающих реализацию этой стратегии — создание единой платформы для омниканального взаимодействия с клиентами, которая обеспечит маркетинговых специалистов торговых центров инструментарием гибкого управления мероприятиями для привлечения посетителей.

Платформа позволяет полностью контролировать весь процесс: от создания мероприятия и подготовки креативов с помощью агентств до взаимодействия с участниками по всем основным каналам связи с отслеживанием статистики посещаемости и анализом эффективности. В результате это позволяет вывести коммуникацию с клиентами на новый, более качественный уровень.

Решения SAP

SAP Marketing Cloud

SAP Customer Data Cloud

SAP Digital Asset Management Cloud by OpenText

SAP Cloud Platform

Как стало

Благодаря решениям SAP в операционную деятельность внедрены бизнес- и технические процессы по управлению, анализу и сегментированию клиентских данных, а также управлению персонализированными коммуникациями с клиентами. Автоматизирован сбор данных клиента и информации о поведении на сайте. Появилась гибкая сегментация клиентской базы, расширены данные профиля клиента. Кроме того, были реализованы автоматизированные и триггерные маркетинговые кампании с исполнением в различных каналах и возможностью анализа данных, в том числе о количестве и доходе в рамках конкретной рекламной кампании. Создана единая система по взаимодействию с клиентами вместо множества разрозненных систем. Разработан удобный функционал по администрированию мероприятий: от создания мероприятия до отметки посетителя на мероприятии с последующим взаимодействием.

Результаты

В итоге компания и каждый из торговых центров избавились от бумажного анкетирования при проведении мероприятий. Все клиенты теперь имеют возможность воспользоваться сервисами (будь то «шопинг налегке» или мастер-класс), используя единый механизм авторизации и регистрации через мобильное приложение или веб-сайт, всегда используя свою учетную запись, а любое взаимодействие клиента с торговым центром (в будущем включая покупки в магазинах) регистрируется в профиле клиента. Наконец, участники программы лояльности получают вознаграждение баллами, которые могут обменять на призы из специального каталога или направить на реализацию какого-нибудь социального проекта.

Ключевые цифры