На Вторчермете в Екатеринбурге может появиться парк поэта Бориса Рыжего

В Екатеринбурге сквер на улице Ферганской (Вторчермет) могут переименовать в парк поэта Бориса Рыжего, сообщил на своей странице в Facebook депутат городской думы Дмитрий Сергин, возглавляющий комиссию по городской топонимике.

С инициативой к депутату обратился житель микрорайона Втрочермет, который является поклонником творчества поэта. Он предложил переименовать улицу, парк или остановку общественного транспорта. Господин Сергин предложил переименовать сквер на улице Ферганской, который находится рядом с парком Камвольного комбината.

«Для появления нового топонимического объекта должна быть инициатива юридического лица или ста граждан. Должно быть решение комиссии по топонимике и постановление главы города»,— пояснил депутат. По его словам, в выходные в сквере на улице Ферганской пройдет поэтическая акция в честь 45-летия Бориса Рыжего, где инициатор «подыщет единомышленников».

Борис Рыжий родился в 1974 году в Челябинске и жил в Екатеринбурге с 1980 года. Начал писать стихи в 1990-х годах. В 1999 году он получил российскую литературную премию «Антибукер». В России издано шесть сборников его стихотворений, а стихи переведены на английский, голландский и другие языки. В 2001 году Борис Рыжий покончил жизнь самоубийством. Посмертно ему присуждена литературная премия Санкт-Петербурга «Северная Пальмира». С 2002 года в Екатеринбурге проходят Дни поэзии памяти Бориса Рыжего.