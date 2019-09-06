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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Лайнер «Мустай Карим» отправится в навигацию в мае 2020 года

На текущую неделю запланирован спуск судна на воду.

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В навигацию "Мустай Карим" отправится в мае 2020 года


Строительство лайнера «Мустай Карим», комфортабельность которого соответствует уровню четырех-пятизвездочного отеля, началось весной 2017 года. Интерьер на судне выполнен в стиле хай-тек, на его борту расположены рестораны с панорамными окнами, бары, конференц-зал, прогулочная зона-солярий.

Планируется, что «Мустай Карим» в первое время будет курсировать по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, путешествовать на нем смогут только иностранные туристы, а стоимость тура составит от семи тысяч евро. В ходе одиннадцатидневной экскурсии пассажиры лайнера посетят Москву, Углич, Кижи, Ярославль, Верхние Мандроги и Санкт-Петербург.

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