Вакцина от бешенства остается необходимой, но недоступной Почему в Москве и других городах не хватает препаратов

В столице заканчивается вакцина от бешенства — ее нет во многих травмпунктах. Как выяснил "Ъ FM", врачи вынуждены отказывать пациентам и направлять их в больницы, где пока остаются запасы с прошлого года. С марта столичный департамент здравоохранения не смог закупить ни одной пачки препарата. Почему так получилось? Разбирался Иван Корякин.

Сейчас прививка от бешенства — это шесть инъекций по строгому расписанию, пропускать уколы нельзя. И если пострадавший от укусов животного человек мог без проблем получить помощь в начале августа, то на этой неделе — спустя месяц после инцидента — он, скорее всего, услышал в травмпункте нечто подобное.

— Вакцина от бешенства есть у вас? — Нет. — Закончилась? — Обращайтесь на Физкультурный проезд, дом 6.

Но и в травмпункте, расположенном по адресу Физкультурный проезд, 6, аналогичная ситуация.

«В больницу надо ехать, нет вакцины, вот в чем у нас загвоздка».

В некоторых травпмунктах Москвы вакцина все-таки нашлась, но только «для своих» — горожан, прикрепленных к этим участкам.

— Если вы прикреплены, то найдем. Если нет, то только в травмпункте по своему месту прикрепления. — Но там уже нет вакцины. — Да, она во всех травмпунктах заканчивается, поэтому такое вот ограничение. — Препарат не закупили? — Закупили, вроде бы как будет 9-го числа.

Как известно, бешенство — неизлечимое и смертельное заболевание, которое можно только предупредить, сделав укол в течение суток после укуса животного. Затем вакцина вводится по графику. Но раз проблема системная, то поиск лекарства может испортить планы москвича, и это в лучшем случае.

Между тем, оказалось, что вакцин от бешенства не хватает по всей стране. Так, глава Белгородской области Евгений Савченко требует наказать тех, кто «не принял меры»; в больнице города Камышин Волгоградской области медики вынуждены отказывать пациентам; а в Красноярске краевой Минздрав признает дефицит вакцины...

В начале августа "Ъ" писал, что более четверти аукционов по госзакупкам жизненно важных препаратов сорваны. Почему? Из-за новой методики Минздрава, который установил начальную максимальную цену контракта, которая оказалась слишком низкой, объясняет заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков: «Государство, преследуя цель обеспечить всех пациентов лекарственными препаратами, очень сильно закрутило гайки. В итоге по ряду препаратов предложение на рынке очень сильно сократилось.

Производители не заинтересованы в производстве и поставке препаратов, которые находятся на грани рентабельности либо вовсе убыточны».

Запрос "Ъ FM" московский департамент здравоохранения проигнорировал, зато спустя несколько часов на его сайте появилось официальное сообщение. Как следует из него, ситуация еще хуже. «В текущем году закупки на поставку вакцины для профилактики бешенства не состоялись», — говорится в сообщении — пять из пяти объявленных тендеров остались не разыгранными. Но причина, как пишет департамент, не в ценах, а том, что препарата нет у производителя. Их в России два — НПО «Микроген» и Федеральный научный центр иммунобиологических препаратов им. Чумакова. И в последнем существует проблема с задержкой в сертификации вакцины, так что дело может быть в этом, полагает генеральный директор дистрибутора «Торговый дом Аллерген» Алла Денисова: «У центра им. Чумакова были проблемы с регистрацией. Они поменяли линию, свои технологические проблемы решили с точки зрения улучшения, но вот процесс регистрации у нас в стране выглядит именно так, к сожалению. Нам производитель говорит — ждите, все будет».

В результате всю страну обеспечивает «Микроген» — власти с переменным успехом закупают препарат и распределяют его в ручном режиме, ведь сами учреждения дополнительно приобрести вакцины не имеют права.

Между тем, прививки можно прекратить в том случае, если животное не погибло. Но едва ли у москвича найдется время искать укусившую его собаку или кошку, чтобы удостовериться в судьбе животного, особенно когда ему приходится искать по городу вакцину.

В Научном центре Чумакова не смогли предоставить оперативный комментарий. Департамент здравоохранения Москвы на своем сайте сообщил, что будет возобновлять торги, пока не закупит необходимое количество препаратов.