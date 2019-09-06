Группа копаний «Дело» ввела в эксплуатацию глубоководный причал в порту Новороссийск

На контейнерном терминале «НУТЭП», расположенном в юго-восточном грузовом районе порта Новороссийск, открылся новый глубоководный причал, сообщила пресс-служба группы компаний «Дело». Новый причал не имеет аналогов на черноморском побережье, он способен принимать океанские контейнеровозы до 10 000 TEUs, уточнили в компании. Сумма инвестиций в проект составила $125 млн.

Сергей Шишкарев, президент ГК «Дело», отметил, что создание нового объекта в порту Новороссийск будет способствовать усилению транспортного потенциала на юге России. ГК «Дело» - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах и оператором железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок. В структуру ГК входит стивидорный холдинг «ДелоПортс», мультимодальный транспортный оператор «Рускон» и оператор контейнерных терминалов Global Ports.

Анна Перова, Краснодар