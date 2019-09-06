Реконструкция оранжерей Таврического сада может обойтись в 2-4 млрд рублей

Реконструкция оранжерей Таврического сада в центре Петербурга может обойтись в 2-4 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «78» заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

По его словам, для реализации проекта необходим «серьезный инвестор», так как «не каждый это потянет».

Конкурс на лучший инвестпроект будет объявлен в ближайшее время.

“Ъ-СПб” писал, что лучший проект нового общественного пространства на территории бывших оранжерей на Потемкинской улице будет определен с помощью открытого конкурса. Тендер планируется объявить до конца сентября. Заявки о готовности к участию в конкурсе проектов подали Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «ТатПроект» (структура холдинга Ginza Project).