Apple запустила веб-версию Apple Music

Компания Apple запустила сервис Apple Music для пользователей, которым больше нравиться использовать браузер, а не приложение. Сейчас сайт доступен в тестовой версии.
В 2014 году Apple купила производителя наушников Beats Electronics и музыкальный сервис Beats Music за $3 млрд. У Beats Music была веб-версия, но сервис закрыл подписку после запуска Apple Music в 2015 году.
Многие сервисы Apple, в том числе популярные Apple News + и Apple TV +, не имеют веб-версий.
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