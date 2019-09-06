Apple запустила веб-версию Apple Music

Компания Apple запустила сервис Apple Music для пользователей, которым больше нравиться использовать браузер, а не приложение. Сейчас сайт доступен в тестовой версии.

В 2014 году Apple купила производителя наушников Beats Electronics и музыкальный сервис Beats Music за $3 млрд. У Beats Music была веб-версия, но сервис закрыл подписку после запуска Apple Music в 2015 году.

Многие сервисы Apple, в том числе популярные Apple News + и Apple TV +, не имеют веб-версий.