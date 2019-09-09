Лицом к лицу

Скрывать самозанятость от социологов россияне не стали

С 7,7% до 10,0% выросла доля самозанятых по основной работе с 2016 года.

Самые распространенные сферы труда самозанятых — торговля (10%), строительство (10%), недвижимость (7%), образование (репетиторство; 7%), сельское хозяйство (7%), авторемонт (6%), частный извоз (5%), ремонт бытовой и компьютерной техники (5%).

С 16,3% до 12,4% уменьшилась доля самозанятых на второй работе с 2016 года. Если в 2001–2017 годах каждый второй занятый помимо основной работы подрабатывал где-то на стороне, то сейчас — только 27,6%.

С 68,2% до 72,8% выросло за два года число работающих на второй работе без оформления соглашения.

У 2/3 опрошенных, имеющих дополнительную занятость, специальность на дополнительной работе соответствует их основному виду деятельности.

С 61,8% до 64,1% (10–11 млн работников) выросло с 2016 года число самозанятых, работающих без официального соглашения.

В опросе, проведенном в мае 2019 года, приняли участие 1215 человек в 27 субъектах РФ по выборке, репрезентирующей работников в регионах.

Источник: Научно-исследовательский центр социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС