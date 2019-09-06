Авиакомпания Aigle Azur отменила все рейсы из-за финансовых трудностей

Французская авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Москвы в Париж и обратно по маршруту Домодедово—Орли, объявила о том, что все ее полеты отменены с вечера 6 сентября. «Финансовая ситуация компании и связанные с этим операционные сложности не позволяют обеспечивать полеты с вечера 6 сентября»,— говорится в ее официальном сообщении.

Авиакомпания Aigle Azur была основана в 1946 году. В 2018-м она перевезла 1,88 млн пассажиров и имела оборот в €300 млн. Этим летом вторая самая старая французская авиакомпания попала в сложное положение и была поставлена под внешний финансовый контроль. Ее прежний гендиректор Франц Ивелин подал в отставку, новые руководители компании объявили о временном прекращении деятельности.

Сейчас идут переговоры о том, кто сможет купить компанию и получить ее главный капитал, заключающийся не только в репутации, истории и флоте в 11 самолетов, но и в полетных слотах. Базирующаяся в парижском аэропорту Орли компания имеет 10 тыс. слотов, которые можно приобрести только вместе с ее имуществом и долгами.

Получить в и без того перегруженном Орли права на взлет и посадку, освобождающиеся после Aigle Azur, хотели бы Air France, British Airways, Iberia и Vueling. На представление предложений отведено время до полудня 9 сентября. Сейчас компания не только не в состоянии осуществлять перелеты, но и, как она объявила, не сможет возместить стоимость неиспользованных билетов. Таким образом, один из самых дешевых перелетов из столицы России в столицу Франции и обратно более недоступен.

Алексей Тарханов, Париж