США нашли россиянина в Италии

В четверг стало известно о задержании в аэропорту итальянского Неаполя по запросу США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова. В корпорации обещают вернуть сотрудника на родину. Дело уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин: подобные задержания он назвал «очень плохой практикой», которая «осложняет двусторонние отношения» с США.
О задержании в Италии топ-менеджера «дочки» «Ростеха» первым сообщило петербургское онлайн-издание «Фонтанка.ру». 57-летнего господина Коршунова задержали 3 сентября по прилете из Москвы в Неаполь. Ему был предъявлен международный ордер, выданный США. По словам источника газеты «Ведомости» в оборонной промышленности, топ-менеджер, прибывший с супругой в Неаполь на отдых, обвиняется в хищении интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14. Программа предусматривает создание авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские самолеты МС-21. В посольстве Италии в России, а также США в Италии, компании General Electric и суде Неаполя, где по месту задержания должен быть решен вопрос об экстрадиции Александра Коршунова в Соединенные Штаты, в четверг отказались комментировать “Ъ” появившуюся информацию.
Об аресте Александра Коршунова в Неаполе стало известно в дни работы Восточного экономического форума, на котором Италия представлена впервые. Накануне его открытия посол Италии в РФ Паскуале Терраччано рассказывал журналистам, как важно для итальянских предпринимателей участие в этом форуме. В качестве визитной карточки страны из Флоренции во Владивосток была даже отправлена картина Боттичелли. «Арест Александра Коршунова произошел на фоне и без того турбулентных отношений между Россией и США. Мне кажется, он направлен на то, чтобы ослабить один из самых важных секторов российской индустрии — аэрокосмическую промышленность. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что этот произведенный по запросу США арест стал тестом, при помощи которого США будут рассматривать степень лояльности нового итальянского правительства»,— заявил “Ъ” президент международного исследовательского центра Vision & Global Trends Тиберио Грациано.
Вступился за соотечественника и президент РФ Владимир Путин. Упомянув на форуме фамилию задержанного, он отметил, что высказывались «намеки на то, что Александр Коршунов занимался кражей каких-то секретов». «ОДК сделала новый российский двигатель. Это первый наш высокотехнологичный продукт за 28 лет. Мы заключили контракт с итальянской фирмой для консультаций, это естественная мировая практика, открытая коммерческая работа с европейскими партнерами»,— заявил президент, объяснив задержание «конкурентной борьбой» и напомнив, что самолет МС-21 — прямой конкурент американского Boeing. Комментируя задержания россиян по запросу США в третьих странах, он добавил: «Это очень плохая практика. Они (задержания.— “Ъ”) осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии».
«Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы»,— заявили в «Ростехе» “Ъ” и объявили, что задействовали все возможные дипломатические каналы. «Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному,— подтвердили в МИД РФ.— Ему оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка».
Вопросы экстрадиции в Италии регулируются ст. 10 и 26 Конституции, ст. 13 Уголовного кодекса, соответствующими двусторонними соглашениями (такое с 1983 года действует и между Италией и США), а также международными конвенциями. Согласно итальянскому законодательству, выдача не может быть осуществлена за политическое преступление и когда есть основания полагать, что лицо может подвергаться в запрашивающем государстве жестокому обращению или различным видам дискриминации. Кстати, как ранее заявляли в МИД РФ, именно это происходит с экстрадированными в США гражданами России, которые «зачастую подвергаются предвзятому отношению со стороны местных следственных органов и судов».
С 1999 года между РФ и США действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, согласно которому страны стремятся к расширению и углублению двустороннего сотрудничества по предупреждению и борьбе с преступностью, а также в оказании правовой помощи друг другу. Тем не менее граждан РФ задерживают за рубежом по запросу США на протяжении многих лет. В последние годы МИД РФ ежегодно призывает соотечественников «взвесить имеющиеся риски», планируя зарубежные поездки. Как указывает ведомство, американские спецслужбы фактически ведут охоту на российских граждан.
Если же говорить об Италии, то самый громкий случай произошел еще в 2002 году, когда в Венеции был задержан Алимжан Тохтахунов, более известный как Тайванчик. Бизнесмена арестовали по заочному обвинению окружного суда Манхэттена. Его подозревали в подкупе судей, участвовавших в Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Суд состоялся через полгода после задержания — итальянская сторона вынесла решение об экстрадиции Тайванчика в США. Однако затем кассационный суд Италии вердикт отменил, и Алимжан Тохтахунов вернулся в РФ.
просмотров: 269643
просмотров: 244625
просмотров: 42985
просмотров: 33405
просмотров: 33237