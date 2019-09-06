США нашли россиянина в Италии

В четверг стало известно о задержании в аэропорту итальянского Неаполя по запросу США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова. В корпорации обещают вернуть сотрудника на родину. Дело уже прокомментировал президент РФ Владимир Путин: подобные задержания он назвал «очень плохой практикой», которая «осложняет двусторонние отношения» с США.

О задержании в Италии топ-менеджера «дочки» «Ростеха» первым сообщило петербургское онлайн-издание «Фонтанка.ру». 57-летнего господина Коршунова задержали 3 сентября по прилете из Москвы в Неаполь. Ему был предъявлен международный ордер, выданный США. По словам источника газеты «Ведомости» в оборонной промышленности, топ-менеджер, прибывший с супругой в Неаполь на отдых, обвиняется в хищении интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14. Программа предусматривает создание авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские самолеты МС-21. В посольстве Италии в России, а также США в Италии, компании General Electric и суде Неаполя, где по месту задержания должен быть решен вопрос об экстрадиции Александра Коршунова в Соединенные Штаты, в четверг отказались комментировать “Ъ” появившуюся информацию.

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Об аресте Александра Коршунова в Неаполе стало известно в дни работы Восточного экономического форума, на котором Италия представлена впервые. Накануне его открытия посол Италии в РФ Паскуале Терраччано рассказывал журналистам, как важно для итальянских предпринимателей участие в этом форуме. В качестве визитной карточки страны из Флоренции во Владивосток была даже отправлена картина Боттичелли. «Арест Александра Коршунова произошел на фоне и без того турбулентных отношений между Россией и США. Мне кажется, он направлен на то, чтобы ослабить один из самых важных секторов российской индустрии — аэрокосмическую промышленность. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что этот произведенный по запросу США арест стал тестом, при помощи которого США будут рассматривать степень лояльности нового итальянского правительства»,— заявил “Ъ” президент международного исследовательского центра Vision & Global Trends Тиберио Грациано.

Вступился за соотечественника и президент РФ Владимир Путин. Упомянув на форуме фамилию задержанного, он отметил, что высказывались «намеки на то, что Александр Коршунов занимался кражей каких-то секретов». «ОДК сделала новый российский двигатель. Это первый наш высокотехнологичный продукт за 28 лет. Мы заключили контракт с итальянской фирмой для консультаций, это естественная мировая практика, открытая коммерческая работа с европейскими партнерами»,— заявил президент, объяснив задержание «конкурентной борьбой» и напомнив, что самолет МС-21 — прямой конкурент американского Boeing. Комментируя задержания россиян по запросу США в третьих странах, он добавил: «Это очень плохая практика. Они (задержания.— “Ъ”) осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии».

В «Ростехе» выразили уверенность в том, что их сотрудник «непричастен к какой-либо противоправной деятельности».

«Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы»,— заявили в «Ростехе» “Ъ” и объявили, что задействовали все возможные дипломатические каналы. «Сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина и получили консульский доступ к задержанному,— подтвердили в МИД РФ.— Ему оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка».

Вопросы экстрадиции в Италии регулируются ст. 10 и 26 Конституции, ст. 13 Уголовного кодекса, соответствующими двусторонними соглашениями (такое с 1983 года действует и между Италией и США), а также международными конвенциями. Согласно итальянскому законодательству, выдача не может быть осуществлена за политическое преступление и когда есть основания полагать, что лицо может подвергаться в запрашивающем государстве жестокому обращению или различным видам дискриминации. Кстати, как ранее заявляли в МИД РФ, именно это происходит с экстрадированными в США гражданами России, которые «зачастую подвергаются предвзятому отношению со стороны местных следственных органов и судов».

С 1999 года между РФ и США действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, согласно которому страны стремятся к расширению и углублению двустороннего сотрудничества по предупреждению и борьбе с преступностью, а также в оказании правовой помощи друг другу. Тем не менее граждан РФ задерживают за рубежом по запросу США на протяжении многих лет. В последние годы МИД РФ ежегодно призывает соотечественников «взвесить имеющиеся риски», планируя зарубежные поездки. Как указывает ведомство, американские спецслужбы фактически ведут охоту на российских граждан.

По данным МИДа, с 2008 года известно 46 случаев задержания по запросу США граждан РФ на территории третьих стран.

Если же говорить об Италии, то самый громкий случай произошел еще в 2002 году, когда в Венеции был задержан Алимжан Тохтахунов, более известный как Тайванчик. Бизнесмена арестовали по заочному обвинению окружного суда Манхэттена. Его подозревали в подкупе судей, участвовавших в Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Суд состоялся через полгода после задержания — итальянская сторона вынесла решение об экстрадиции Тайванчика в США. Однако затем кассационный суд Италии вердикт отменил, и Алимжан Тохтахунов вернулся в РФ.

Елена Пушкарская, Рим; Галина Дудина, Марина Коваленко, Елена Черненко, Герман Костринский