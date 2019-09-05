Сотрудник «дочки» «Ростеха» задержан в Италии по запросу США

В Италии по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК «Ростех») Александра Коршунова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку»,— сообщили в «Ростехе», выразив уверенность, что господин Коршунов не причастен к какой-либо противоправной деятельности.

По информации «Ведомостей», россиянина обвиняют в хищении интеллектуальной собственности и документов компании General Electric. Служба внешней разведки пока не комментирует информацию о его задержании.

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. «Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода»,— сказал президент.

В МИД России заявили, что ситуация находится на контроле российского посольства в Италии. Задержание россиянина министерство охарактеризовало как «пример недобросовестной конкуренции».