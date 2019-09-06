На Камчатке как в Сочи

На Камчатке планируется создать курорт международного стандарта — соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме. Инвестпроект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Специально для строительства и развития туристического центра компания «Интеррос» и структуры Сергея Бачина, гендиректора «Розы Хутор», в июне этого года зарегистрировали ООО «Парк "Три Вулкана"». Частные инвестиции компаний составят 15 млрд руб. в соотношении 70% к 30%, где бльшую часть выплатит «Интеррос».



Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель совета директоров ООО «Парк "Три Вулкана"», гендиректор «Розы Хутор» Сергей Бачин подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый — "Парк «Три Вулкана»" на Камчатке».

По данным Ростуризма, новый туристический кластер к 2037 году будет привлекать до 460 тыс. новых туристов. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 год может составить более 135 млрд руб. Концепция проекта — государственно-частное партнерство на территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Общая стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39,2 млрд руб. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд руб. Эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов по природной территории, где компактно представлены основные достопримечательности Камчатки, со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. Туркластер включает в себя 12 различных объектов в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта с 1 тыс. гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Государство в свою очередь намерено обеспечить транспортную доступность проекта и подключение к сетям.

Инвесторами проекта выступают Группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры гендиректора курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина, в июне 2019 года они зарегистрировали ООО «Парк "Три Вулкана"» специально для реализации проекта нового туристического кластера.

«"Интеррос" выступает как старший партнер проекта с долей 70% — структуры Сергея Бачина с долей 30%, соответственно как младший партнер. Таким образом они вложат в проект 15 млрд руб. У структур уже есть подобный опыт — строительство горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи»,— пояснили в московском офисе компании «Роза Хутор».

По словам председателя Совета директоров ООО «Парк Три Вулкана» и гендиректора «Розы Хутор» Сергея Бачина, реализация проекта может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Он рассчитывает, что ежегодно парк будут посещать более 400 тыс. человек».

ООО «Роза Хутор» зарегистрировано в Москве, также зарегистрирован филиал в Сочи, где расположены все инфраструктурные объекты.

Источник, знакомый с деталями проекта, заверяет, что соглашение будет реализовано в любом случае и в срок. «Все, как было в Красной Поляне. И такие же большие вопросы по экологии в этом проекте. Экспертизы еще не проводились, нет проектной документации, нет ничего. А кругом заповедник, в том числе частично затрагивающий плато Путорана. Высока вероятность, что заявленная сумма инвестиций, как водится, вырастет в разы. В этом случае будут переговоры, и проект из ГЧП станет полностью частным, а это значит, что там начнется глобальная застройка. Но самая большая сложность — в отсутствии инфраструктуры, в частности дорог. Без подъездов все отели и канатки, любые другие объекты сами по себе ничего не будут стоить. Государство берет на себя обязанность проложить дороги. Однако механизм, как это будет именно в ТОРе, непонятен. Традиционный способ, когда строит субъект или федерация или они вместе и затем берут ее себе на баланс, он ясен, а в ДФО — нет. Здесь регионы в большинстве являются дотационными. В итоге местные власти ждут деньги, а инвесторы становятся в общую очередь»,— сказал собеседник “Ъ-Кубань”.

По словам гендиректора Infoline Михаила Бурмистрова, масштабы проектов строительства горнолыжных курортов в Красной поляне и на Камчатке не сопоставимы. «Совокупные инвестиции в "Розу Хутор" составили более 2 млрд долл, в то время как в Парк "Три вулкана" в три раза меньше (39 млрд руб., из которых частные инвестиции менее 40%). Частные инвестиции будут направлены на строительство туристической инфраструктуры, бюджетные - на реконструкцию более 150 км автомобильных дорог, прокладку инженерных сетей для гостиничных комплексов строительство морского терминала для приема круизных судов», - говорит господин Бурмистров. Он добавил, что считает проект чрезвычайно амбициозным. «При общем туристическом потоке на Камчатку в 2018 году на уровне 25 тыс. человек, Парк "Три Вулкана" планирует в 2024 году привлечь 170 тыс. туристов. Проект также крайне сложный с точки зрения инфраструктуры (нормальных дорог фактически нет), поэтому сроки его реализации будут зависеть от поступлений бюджетного финансирования проектов реконструкции дорог и инженерной инфраструктуры», - считает аналитик.

Елена Рыжкова