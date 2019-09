Британские депутаты проголосовали за рассмотрение законопроекта об отсрочке «Брексита»

Британские депутаты проголосовали за изменение повестки парламента. Теперь законопроект, предложенный оппозицией, о пересмотре даты выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок, может быть рассмотрен уже 4 сентября. За изменение повестки проголосовали 328 парламентариев, против — 301.

MPs vote by 328 to 301 to take control of the Commons agenda tomorrow, paving the way for a bill designed to block Boris Johnson from taking the UK out of the EU without a #Brexit deal



