Британские депутаты проголосовали за рассмотрение законопроекта об отсрочке «Брексита»

Британские депутаты проголосовали за изменение повестки парламента. Теперь законопроект, предложенный оппозицией, о пересмотре даты выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок, может быть рассмотрен уже 4 сентября. За изменение повестки проголосовали 328 парламентариев, против — 301.

MPs vote by 328 to 301 to take control of the Commons agenda tomorrow, paving the way for a bill designed to block Boris Johnson from taking the UK out of the EU without a #Brexit deal



Live updates: https://t.co/TIaH4BJrtv pic.twitter.com/rGvfChpYEW — BBC Politics (@BBCPolitics) 3 сентября 2019 г.

Законопроект, который предусматривает не только пересмотр даты выхода из ЕС, но и блокировку «Брексита» без сделки, был представлен парламентариями от разных партий еще 2 сентября. Действующему премьер-министру Борису Джонсону не удалось собрать большинства против рассмотрения выдвинутого законопроекта, несмотря на то, что накануне голосования партия Консерваторов предупредила парламентариев-тори о последствиях в случае, если они будут голосовать за законопроект.

Сразу после подведения итогов голосования Борис Джонсон объявил о намерении провести досрочные выборы, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава ЕС. Ранее подобное решение главы правительства прогнозировал ряд английских СМИ, ссылаясь на источники в администрации премьер-министра.

Напомним, несколькими днями ранее королева Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона и приостановила работу парламента с 9 сентября и более чем на месяц. Многие СМИ связывали такую инициативу нового премьер-министра с его желанием скорейшего вывода Великобритании из Евросоюза без заключения сделки, так как приостановивший свою работу парламент не сможет и не успеет помешать реализации «Брексита». Выход запланирован на 31 октября. Сам господин Джонсон назвал «полной неправдой» предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом».

О том, как в парламенте рассматривают возможность новой отсрочки «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Британскому премьеру мешают выйти».

О перестановках в Консервативной партии Великобритании в интервью корреспондента “Ъ FM” в Лондоне «“Налицо чудовищный раскол”».