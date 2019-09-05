Митинг «против произвола на выборах» в Петербурге прошел без задержаний

Согласованный митинг «Против произвола на выборах» в Санкт-Петербурге собрал около двухсот человек на площади Ленина у Финляндского вокзала. Акция обошлась без задержаний, сообщает корреспондент “Ъ-СПб”.

В то же время организаторам запретили распространить 4 тыс. листовок против действующего врио губернатора Петербурга Александра Беглова и «Единой России». Полиция не пропустила их и планировала изъять. Тем не менее, активистам с правоохранителями удалось договориться. Листовки были оставлены у рамок металлодетекторов.

В целом митинг прошел мирно, провокаций зафиксировано не было.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Олег Дилимбетов