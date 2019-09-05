05 сентября, четверг
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Уфа. Башкортостан

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Радий Хабиров пообещал спустить «зур начальников» на землю

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня на предвыборных дебатах, которые впервые проходят на выборах главы региона, заявил, что считает важным в своей работе бороться с проявлениями «азиатщины» среди чиновников, которые не слышат жалобы граждан и нарушают права человека. «Спустить зур начальников на землю. Этим я и занимаюсь»,— сказал он, добавив, что придерживается мнения о том, что таким чиновникам «шаг влево, шаг вправо (от соблюдения прав граждан.— "Ъ-Уфа") — до свиданья».

В прямом эфире врио также пригласил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека, о создании которого объявил накануне, своего оппонента на выборах, юриста по делам обманутых дольщиков Зульфию Гайсину.

Ирина Самойлова


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