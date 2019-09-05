Танковый обстрел оценили в 4 млн рублей

Лужский горсуд Ленинградской области взыскал с Минобороны России 4 млн руб. в пользу троих пострадавших от танкового обстрела в сентябре 2017 года. Тогда во время учений подполковники Денис Горелышев и Виктор Кривошеин разместили четырех солдат в секторе прямого огневого поражения, не оборудовав опасные участки красным флагом. В результате инцидента один из рядовых скончался. Руководившие учениями офицеры Горелышев и Кривошеин получили условные сроки.

Пострадавший на полигоне под Лугой Дмитрий Пахмутов должен получить 2,5 млн руб., Вадим Габдуллин — 1 млн руб., а Арсен Османов — 500 тыс. руб. Изначально истцы требовали с Минобороны 6 млн руб., однако суд удовлетворил их требования частично.

Дмитрий Пахмутов, потерявший руку и получивший вторую группу инвалидности, хотел выплаты 3 млн руб. На портале Change.org два года назад размещалась петиция от имени Совета солдатских матерей России, в которой говорилось, что при получении Дмитрием Пахмутовым медицинской помощи после происшествия возникали многочисленные проблемы, в том числе с финансированием. Обращение было адресовано начальнику главного военно-медицинского управления генерал-майору Дмитрию Тришкину.

Сейчас, по словам адвоката Дмитрия Герасимова, сотрудничающего с правозащитной организацией «Зона права» и представляющего интересы истцов, Дмитрий Пахмутов проходит реабилитацию, а протезирование ему оплатило Минобороны России. Вадим Габидуллин, менее чем за год перенесший 11 операций и получивший третью группу инвалидности, требовал с Минобороны 2 млн руб. Арсен Османов, получивший повреждение грудной клетки, потребовал 1 млн руб., отмечая, что боли и проблемы с дыханием есть у него до сих пор.

Как рассказал “Ъ” адвокат Дмитрий Герасимов, потерпевшие удовлетворены присужденными компенсациями и решение суда обжаловать не намерены.

Напомним, в феврале Великоновгородский гарнизонный военный суд назначил по три года условного лишения свободы начальнику инженерных войск 6-й общевойсковой армии, подполковнику Денису Горелышеву и начальнику 33-го общевойскового артиллерийского полигона, подполковнику Виктора Кривошеина. Их признали виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека по неосторожности). В прениях прокурор просил для них три года колонии-поселения. Подполковники заплатили потерпевшим по 10 тыс. руб. компенсации морального вреда. В приговоре этот факт указан как смягчающее обстоятельство наряду с наличием ведомственных и государственных наград. Также суд посчитал возможным не лишать офицеров Горелышева и Кривошеина права занимать определенные должности.

Суд установил, что во время учебной стрельбы из танка Денис Горелышев и Виктор Кривошеин пренебрегли мерами безопасности. Тогда на полигоне под Лугой шла подготовка к учениям «Запад-2017» — крупному совместному мероприятию российской и белорусской армии. В Ленобласть должны были съехаться более 12 тыс. военнослужащих.

При отработке координации ударов артиллерии обвиняемые, как установил суд, не оборудовали сектор прямого огневого поражения красными флажками и разместили в нем четырех солдат-срочников.

Один из них, двадцатилетний Андрей Виттих, через несколько минут после попадания снаряда скончался на месте от потери крови. Здоровью трех солдат — Дмитрия Пахмутова, Вадима Габдуллина и Арсена Османова — был причинен тяжкий вред: проникающие ранения, переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок тяжелой степени.

Марина Царева, Санкт-Петербург