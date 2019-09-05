Роман Троценко вложит в завод «Аммоний» 12 млрд рублей

Структура Романа Троценко, КАО «Азот» намерена до конца 2019 года купить 100% завода минеральных удобрений «Аммоний» в Менделеевске. Новый инвестор планирует вложить в предприятие 12 млрд руб. в ближайшие два года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума-2019 рассказал сам господин Троценко, передает «Прайм».

Ранее сообщалось, что бизнесмен за $900 млн купил у ВЭБа долг завода «Аммоний» со скидкой в 50%. Сделка проводилась при условии последующего вхождения КАО «Азот» в капитал «Аммония».

Завод «Аммоний» запущен в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химического завода. Его строительство обошлось в $2,15 млрд. Из них $1,8 млрд предоставил Внешэкономбанк, который владеет 22,8% акций предприятия. Из-за долгов завода ВЭБ инициировал его продажу. 24,3% завода принадлежат Инвестиционно-венчурному фонду Татарстана, остальные 52,9% - ООО «Татаммоний».

"Ъ-Казань"