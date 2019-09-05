Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию Дома правительства РФ

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию здания Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. По проекту запланированы реконструкция внутренних конструкций здания и благоустройство прилегающей территории.

«Новое строительство и изменение ландшафта не предусмотрено. Общий архитектурный облик комплекса, его геометрические параметры, цветовое решение и материал отделки фасадов здания будут сохранены»,— говорится в сообщении Главгосэкспертизы. В рамках реконструкции планируется замена фрагментов кирпичной кладки, лифтов, стальных конструкций флаговой башни, укрепление фундамента и кровли здания, отремонтируют Аванзал и Зал наград c изменением интерьеров и материалов отделки.

На прилегающей территории будут проложены проезды, уложены тротуары и площадки из гранитной плитки, на территории установят малые архитектурные формы. Ширина тротуаров будет доведена до двух метров, что позволит создать условия для беспрепятственного проезда людей на инвалидных колясках.

Распоряжение о подготовке к 1 сентября проектной документации для проведения работ по реконструкции зданий Госдумы и Дома правительства, а также по возведению нового корпуса для Совета федерации в центре Москвы подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в апреле.

Строительство здания Дома правительства РФ, предназначенного для размещения государственных и представительных органов власти РСФСР, велось по проекту архитектора Дмитрия Чечулина с 1965 по 1981 год. С 1994 года в здании располагается правительство Российской Федерации. Здание представляет собой разновысотное здание сложной формы со стилобатной частью, высотным центральным корпусом (21 этаж) и флаговой башней.