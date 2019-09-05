КНР хочет упростить визовый режим для российских туристов

Китай планирует упростить визовый режим для российских туристов в ближайшее время, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что этот вопрос необходимо согласовать с соответствующими органами в Китае.

«Мы приветствуем российских туристов в Китае. Мы собираемся предоставить больше удобств российским туристам, в особенности в вопросе визового режима. В обязательном порядке»,— заявил посол КНР на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что готов начать заняться этим вопросом «очень скоро».

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Ранее консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала очередной Индекс паспортов мира, оценивающий их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз. Россия, у которой по итогам квартала оказалось на двух безвизовых партнеров меньше, опустилась до 51-го места.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия теряет безвизовых партнеров».