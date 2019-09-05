Обвинение запросило длительные сроки наказания для убийц многодетной матери

В Краснодарском крайсуде начались прения по уголовному делу об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой, сообщили “Ъ-Юг” в суде. Обвинение предложило назначить одному из подсудимых наказание в виде 19 лет колонии, второму, который является несовершеннолетним,— 10 лет колонии. Слушания проходят в закрытом режиме, фамилии фигурантов не разглашаются.

Преступление, совершенное в мае 2018 года в поселке Псебай Краснодарского края, вызвало большой общественный резонанс: жители несколько раз выходили на сходы, в отставку ушел глава поселка Павел Жарков, а против сотрудницы МВД, которая скрыла предыдущее преступление, совершенное фигурантами, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение полномочий». Как ранее писал “Ъ”, изуродованное тело Натальи Дмитриевой, матери пятерых детей, было обнаружено в ночь на 14 мая на улице недалеко от дома женщины. По версии обвинения, вечером 13 мая несколько молодых людей распивали спиртное в кафе, увидели потерпевшую, пошли провожать ее, а по дороге изнасиловали и убили. Двоим фигурантам дела (одному из них на момент совершения преступления было 16 лет, другому — 20 лет) предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «СКР занялся "Бандитским единством"».

Анна Перова, Краснодар