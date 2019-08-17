Туроператоры предупредили о возможном подорожании авиарейсов по России

Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят легализовать таксу ZZ, взимаемую Транспортной клиринговой палатой (ТКП), в Минтрансе и Ростуризме считают, что они могут привести к удорожанию авиабилетов. Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Через таксу ZZ ТКП взимает плату за оформление договора авиаперевозки на «нейтральном» электронном билете. Сейчас размер таксы ZZ составляет 185 руб.

В ТКП не разделяют мнения о том, что легализация таксы может привести к удорожанию авиабилетов, ссылаясь на то, что она взимается уже 20 лет. Эксперты считаю, что в дальнейшем ее размер может расти. За последние пять лет такса выросла в три раза — с 60 руб. до 125 руб., затем — до нынешних 185 руб.

В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила информацию о росте цен на авиабилеты в России в первые месяцы текущего года и не выявила резкого роста. «В среднем за этот период рост цен не превышает 5%»,— отмечается в сообщении.

Основной причиной роста ФАС называет увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям. Ведомство добавило, что доля продаж авиабилетов через агентства-агрегаторы не превышает 30%.

По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб., следует из отчета Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Это лишь немногим меньше убытков за весь прошлый год. Первый квартал традиционно не самый выгодный для компаний. Но даже если судить по первым месяцам последних трех лет, тенденция к росту убытков очевидна. За первый квартал 2018-го года они составили 34 млрд, а 2017-го — 21 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Авиаперевозчики готовятся к взлету тарифов».