Авиаперевозчики готовятся к взлету тарифов

По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб., следует из отчета Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. Это лишь немногим меньше убытков за весь прошлый год. Первый квартал традиционно не самый выгодный для компаний. Но даже если судить по первым месяцам последних трех лет, тенденция к росту убытков очевидна. За первый квартал 2018-го года они составили 34 млрд, а 2017-го — 21 млрд руб.

Перевозчики из последних сил сдерживают цены на билеты, но по ним бьет подорожание топлива и невыгодные курсы валют, пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Тот уровень тарифов, который сегодня устанавливают авиакомпании, уже не позволяет им сводить концы с концами. Все это произошло из-за существенного повышения стоимости авиационного топлива — это общемировая тенденция. Но в России она также наложилась на достаточно динамичный рост издержек, связанных с курсовыми разницами. То есть значительная часть расходов российских авиакомпаний номинирована в долларах. И при этом мы понимаем, что после того, как в 2018 году курс доллара в очередной раз подрос, авиакомпании столкнулись с тем, что выручка, преимущественно рублевая, к сожалению, выросла незначительно».

Эксперты не исключают уход некоторых игроков с рынка. В частности, СМИ писали о серьезных финансовых трудностях Utair. Представители компании даже заявляли об антикризисных мерах, которые позволили им избежать банкротства. В правительстве неоднократно предлагали поддержку авиационной отрасли. В прошлом году у Минтранса была идея компенсировать перевозчикам половину затрат на топливо, однако позже от этого отказались. Зато в апреле текущего года Минфин согласился обнулить НДС на внутренние рейсы в обход Москвы, чтобы сдержать рост цен и увеличить спрос на региональные перелеты.

Перевозчиков ждут тяжелые времена: повышать цены компании не могут из-за конкуренции, а у государства нет четкого плана поддержки отрасли, уверен независимый аналитик по вопросам экономики транспорта Дмитрий Адамидов. «Весь маркетинг авиакомпаний построен на том, чтобы забрать у потребителя максимальное количество денег, которое он готов заплатить, под любым предлогом. Это необязательно просто повышение цен — это какие-то распродажи и скидки, чтобы человек заранее купил билет, может быть, на те маршруты, которые он не планировал. Если на рынке нет роста цен, значит, и у потребителей денег нет. На самом деле, в 2019 году некоторые направления росли очень прилично — на 15- 20%. Но они не могут подниматься бесконтрольно, потому что пассажиры либо переходят на альтернативные виды транспорта, либо летят другими компаниями, которые на этом маршруте работают, в том числе иностранные. Государству все время приходится поддерживать отрасль. Если периодически не помогать финансово, то у нас просто не будет авиатранспорта. Вопрос в том, чтобы процесс был разумно организован. Пока это все, естественно, существует, в ручном режиме. Когда у авиакомпании начинаются проблемы, с ней начинается какая-то отдельная история, ей дают какие-то специальные льготы.

Пока каждый случай рассматривают отдельно. Системно никто не хочет этим заниматься».

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила обращение к вице-премьеру Юрию Трутневу. Представители отрасли опасаются, что из-за подорожания авиационного керосина есть риск невыполнения майского указа Владимира Путина об увеличении региональных перевозок. В правительстве считают, что компании должны сократить и унифицировать свой воздушный флот.

Владимир Соколов