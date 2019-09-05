«Татнефть» – большая дружная семья

Последний день лета получился ярким, запоминающимся и насыщенным событиями. Альметьевцы и гости города широко отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. Этот праздник для жителей нефтяного региона традиционно является одним из самых любимых и долгожданных. Тем более что каждый год он дарит незабываемые впечатления и приятные сюрпризы.

Моя будущая профессия — нефтяник

Праздник традиционно начинается с грандиозного и зрелищного театрализованного представления, в котором задействованы вокальные и танцевальные коллективы, солисты, драматические артисты и спортсмены. В этом году в постановке приняли участие более 700 человек.

Основное действо происходило сразу и на огромных экранах, и на сцене, и на площади перед трибунами. На экране — фильм о семье нефтяников, на примере которой прослеживаются основные вехи истории нефтяной отрасли. Главному герою фильма, школьнику Дамиру, нужно написать сочинение на тему «Моя будущая профессия». Чтобы определиться с выбором, мальчик беседует со своими родителями, братом и сестрой, бабушкой и дедушкой. И постепенно узнает, откуда берется нефть, как добывается, перерабатывается, как при этом сохраняется природа и внедряются в производство цифровые технологии. В финале истории полный впечатлений Дамир встречается с генеральным директором Компании «Татнефть» Н.У. ­Магановым и получает от него доб­рое напутствие. Дамир, когда вырастет, продолжит дело своей семьи. Семья «Татнефти» — основная тема праздника.

Безусловный лидер отрасли

В официальных торжествах приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Компании «Татнефть» Наиль Маганов, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, руководитель исполкома АМР Тимур Нагуманов, представители Кабмина РТ, главы муниципальных районов нефтяного края. В этом году гостями праздника стали и казахские нефтяники — делегация национальной компании «КазМунайГаз» во главе с заместителем председателя правления, финансовым директором компании Дауреном Карабаевым.

Р.Н. Минниханов отметил, что благодаря самоотверженному труду нефтяников и газовиков Татарстан более 75 лет является одним из основных нефтедобывающих регионов России, кузницей кадров, инновационным центром разработки и внедрения уникальных технологий. Безусловным лидером и локомотивом нефтяной отрасли в респуб­лике была и остается Компания «Татнефть». Производственные успехи Компании, ее высокая деловая репутация, экологическая и социальная ответственность, масштабные проекты получают постоянное признание на федеральном уровне.

«Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений нефтяников и газовиков был создан мощный потенциал развития нефтегазовой промышленности. От вашей повседневной работы зависит стабильное развитие многих отраслей экономики, энергобезопасность и благополучие России»,— подчеркнул Президент РТ.

«Человек важнее любых технологий»

Н.У. Маганов в своем приветственном слове поблагодарил тружеников отрасли за ответственное и добросовестное отношение к делу. «Новые поколения нефтяников, сохраняя верность традициям первопроходцев и преумножая их опыт, решают сегодня амбициозные задачи по увеличению объемов добычи нефти, переработки, цифровизации производства»,— отметил генеральный директор.

Он напомнил о двух ярких событиях этого года — на комплексе «ТАНЕКО» в начале года состоялся запуск производства автомобильного бензина Евро6, а буквально на днях была запущена установка ЭЛОУ-АВТ6. Это позволит практически половину всей добываемой нефти перерабатывать в рес­публике.

Наиль Ульфатович поблагодарил за это рабочих, руководителей и специалистов, чей профессионализм и мастерство обеспечивают сегодняшний успех Компании, преумножают ее потенциал и конкурентоспособность. Своей первоочередной задачей «Татнефть» считает создание условий для благополучной и счастливой жизни людей. «Человек важнее любых технологий»,— подчеркнул генеральный директор.

Тему социальной ответственности нефтяников продолжил Т.Д. Нагуманов. Он заметил, что вместе с Днем нефтяника альметьевцы всегда отмечают и День города. Ведь Альметьевск рожден большой нефтью и все поколения нефтяников трудились и трудятся над тем, чтобы он был одним из самых благоустроенных городов России.

Неизменная составляющая всех официальных торжеств — церемония награждения. В этом году около 30 человек были удостоены федеральных, республиканских и корпоративных наград.

Праздничное шествие

Не менее масштабное и красочное зрелище на Дне нефтяника — праздничный парад. Открывает его по традиции духовой оркестр. Следом идут барабанщицы, а за ними — флаги и знамена, передовики производства и кадровый резерв Компании. Затем перед трибунами появляется техника. Здесь и мотоциклы, и лимузины представительского класса, и «рабочие лошадки» прошлого века — ЗИСы, ГАЗы, ЗИЛы, МАЗы и т.д. Раритеты сменяет техника XXI века — современный технологический транспорт, используемый в нефтедобыче и нефтесервисе.

Шествие колонн предприятий открывает созданное в этом году подразделение «Татнефть — Добыча», за ним идут НГДУ, далее — предприятия различных бизнес-­блоков Компании, сервисные подразделения. Перед каждой колонной — оригинально оформленный автомобиль. На нем, как визитная карточка, символическое отображение специфики предприятия. Глядя на проплывающие перед трибунами мини-представления, не перестаешь удивляться — до чего богатая фантазия у нефтяников!

Завершает шествие социальный блок: образовательный кластер, медики, спортсмены, представители программ Благотворительного фонда «Татнефть». Здесь и команда «­КАМАЗ-мастер», и чемпион Европы по ралли-­кроссу Тимур Тимерзянов, и уличный театр «Легкие крылья, и клубы активного долголетия— словом, все те, кого неф­тяники поддерживают и не обделяют вниманием.

А заключительным аккордом торжественной части праздника стал гимн нефтяников, который все присутствующие исполнили вместе с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым: «Татнефть» — для нас одна семья…»

Елена Федорова