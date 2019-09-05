С сегодняшнего дня в Перми начался отопительный сезон. Как сообщается на сайте мэрии, первыми к теплу подключают объекты социальной сферы. Отопление в жилые дома начнут подавать 9 сентября.

Из-за холодной погоды отопительный сезон начался раньше обычного. Власти не стали дожидаться нормативной пятидневки, когда температура воздуха не должна превышать +8 градусов.

Основную ответственность за своевременный пуск тепла в жилые дома несут УК и ТСЖ. Глава города Дмитрий Самойлов поручил главам районных администраций, где жилой фонд еще не готов на 100%, предоставлять ежедневный отчет о ведущейся подготовке, а УК и ТСЖ, не выполнившие свои обязательства по подготовке, привлечь к административной ответственности.