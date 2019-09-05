Продукты в мире дешевеют третий месяц подряд

Цены на продукты в мире падают третий месяц подряд, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По итогам августа среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 169,8 пункта, что на 1,1% ниже показателя июля.

Снижение средних мировых цен на продукты связано прежде всего с резким падением цен на основные зерновые культуры и сахар. Так, индекс цен на зерновые только за август снизился на 6,4%. «Цены на кукурузу оказались существенно ниже ввиду ожиданий гораздо более высокого, чем прогнозировалось раньше, урожая в Соединенных Штатах Америки, крупнейшем производителе и экспортере в мире»,— отмечает организация. Цены на сахар в августе в среднем упали на 4% по сравнению с июлем.

При этом индекс цен на растительные масла, наоборот, резко вырос — сразу на 5,9%, достигнув максимума за последние 11 месяцев. Это вызвано возросшим спросом на импорт пальмового масла, а также опасениями, связанными с неблагоприятными погодными условиями в Индонезии — крупнейшем производителе пальмового масла в мире.

В целом, несмотря на продолжающееся третий месяц подряд снижение, индекс цен на продукты сейчас на 1,1% выше по сравнению с августом прошлого года.

Кирилл Сарханянц