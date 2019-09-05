НОВАТЭК выходит на шельф

Как и предполагал “Ъ”, «Газпром нефть» и НОВАТЭК займутся совместными проектами геологоразведки на арктическом шельфе. В нынешнем году они приступят к работам на Северо-Врангелевском участке в Чукотском море. Компании собираются софинансировать разведку в пропорциях 51% на 49%.

«Газпром нефть» и НОВАТЭК проведут совестную разведку на Северо-Врангелевском участке в Чукотском море, сообщил глава нефтекомпании Александр Дюков на Восточном экономическом форуме. Таким образом, этот участок станет первым совместным проектом на арктическом шельфе, а НОВАТЭК станет первой частной российской нефтегазовой компанией, которая будет работать в регионе. О возможном партнерстве компаний по морским участкам в Арктике “Ъ” сообщал 3 апреля. В июне НОВАТЭК и «Газпром нефть» заключили соглашение о намерениях относительно совместного участия в шельфовых проектах.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что компании совместно профинансируют сейсморазведку лицензионного участка уже в этом сезоне в пропорции примерно 51% на 49%.

Объем инвестиций собеседник “Ъ” не раскрыл, но отметил, что юридически проект не оформлен в качестве СП.

«Газпром нефть» в 2018 году провела на Северо-Врангелевском 2D-сейсмику в объеме 5 тыс. кв. км, начало добычи намечено на 2037 год.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что работы начнутся в следующем году. «То, что "Газпром нефть" сказала по участку, по нему мы договорились о совместных геологоразведочных работах... Надо пробурить пару скважин, дополнительно 3D-сейсмику сделать»,— пояснил он. Глава НОВАТЭКа объяснил выбор участка для разведки тем, что там высока вероятность обнаружить запасы газа.

Леонид Михельсон, комментируя эту инициативу, отметил, что считает ее полезной для России. При этом он подчеркнул, что у НОВАТЭКа в горизонте пяти лет достаточно уже существующей сырьевой базы.

Александр Дюков в кулуарах форума также заявил, что Арктика будет одной из ключевых территорий развития для «Газпром нефти» на ближайшие годы. «В Арктике мы за последние годы уже реализовали три успешных крупных проекта: Приразломное, Мессояха и Новый порт. На их примере мы показали, что обладаем технологиями, чтобы успешно там работать. В том числе технологиями для круглогодичного вывоза нефти с арктических месторождений. И главное, что теперь у нас создан в Арктике инфраструктурный плацдарм, который поможет нам продолжить развитие в регионе»,— заявил господин Дюков.

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«Газпром нефть» и НОВАТЭК уже имеют плотную кооперацию по ряду проектов на суше. Речь, в частности, идет о двух сухопутных паритетных СП — «Арктикгаз» и «Нортгаз» — по разработке газоконденсатных месторождений. Кроме того, партнеры также рассматривают обмен активами на Ямале.

Дмитрий Козлов