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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

НОВАТЭК выходит на шельф

«Газпром нефть» взяла его в проект в Чукотском море

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Как и предполагал “Ъ”, «Газпром нефть» и НОВАТЭК займутся совместными проектами геологоразведки на арктическом шельфе. В нынешнем году они приступят к работам на Северо-Врангелевском участке в Чукотском море. Компании собираются софинансировать разведку в пропорциях 51% на 49%.


«Газпром нефть» и НОВАТЭК проведут совестную разведку на Северо-Врангелевском участке в Чукотском море, сообщил глава нефтекомпании Александр Дюков на Восточном экономическом форуме. Таким образом, этот участок станет первым совместным проектом на арктическом шельфе, а НОВАТЭК станет первой частной российской нефтегазовой компанией, которая будет работать в регионе. О возможном партнерстве компаний по морским участкам в Арктике “Ъ” сообщал 3 апреля. В июне НОВАТЭК и «Газпром нефть» заключили соглашение о намерениях относительно совместного участия в шельфовых проектах.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что компании совместно профинансируют сейсморазведку лицензионного участка уже в этом сезоне в пропорции примерно 51% на 49%.

Объем инвестиций собеседник “Ъ” не раскрыл, но отметил, что юридически проект не оформлен в качестве СП.

«Газпром нефть» в 2018 году провела на Северо-Врангелевском 2D-сейсмику в объеме 5 тыс. кв. км, начало добычи намечено на 2037 год.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что работы начнутся в следующем году. «То, что "Газпром нефть" сказала по участку, по нему мы договорились о совместных геологоразведочных работах... Надо пробурить пару скважин, дополнительно 3D-сейсмику сделать»,— пояснил он. Глава НОВАТЭКа объяснил выбор участка для разведки тем, что там высока вероятность обнаружить запасы газа.

Заявление о совместных работах по Северо-Врангелевскому месторождению прозвучало на фоне возобновившихся дискуссий о либерализации доступа частных компаний к арктическому шельфу.

Леонид Михельсон, комментируя эту инициативу, отметил, что считает ее полезной для России. При этом он подчеркнул, что у НОВАТЭКа в горизонте пяти лет достаточно уже существующей сырьевой базы.

Александр Дюков в кулуарах форума также заявил, что Арктика будет одной из ключевых территорий развития для «Газпром нефти» на ближайшие годы. «В Арктике мы за последние годы уже реализовали три успешных крупных проекта: Приразломное, Мессояха и Новый порт. На их примере мы показали, что обладаем технологиями, чтобы успешно там работать. В том числе технологиями для круглогодичного вывоза нефти с арктических месторождений. И главное, что теперь у нас создан в Арктике инфраструктурный плацдарм, который поможет нам продолжить развитие в регионе»,— заявил господин Дюков.

«Газпром нефть» и НОВАТЭК уже имеют плотную кооперацию по ряду проектов на суше. Речь, в частности, идет о двух сухопутных паритетных СП — «Арктикгаз» и «Нортгаз» — по разработке газоконденсатных месторождений. Кроме того, партнеры также рассматривают обмен активами на Ямале.

Дмитрий Козлов


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