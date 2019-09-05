Ферму в Ленинградском районе Кубани оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства

Сотрудники Южного межрегионального Управления Россельхознадзора выявили на животноводческом предприятии ОАО «Имени Ильича» в Ленинградском районе Краснодарского края многочисленные нарушения ветеринарного законодательства. Были выписаны штрафы на общую сумму 231 тыс. руб.

В частности, инспекторы выявили на ферме по воспроизводству, выращиванию и реализации крупного рогатого скота отсутствие дезковриков в зоне хранения и подготовки кормов, отсутствие дезванночек на входах в здания для содержания животных. Кроме того, на предприятии не осуществлялась дезинфекция специальной одежды, не маркировалось оборудование и инвентарь. Для поения КРС и приготовления кормов используется вода из собственной скважины без протоколов лабораторных исследований и заключений, что вода соответствует необходимым показателям.

Кроме того, инспекция в числе прочих нарушений показала, что двери производственных помещений молочных блоков ржавые, поверхности полов имеют сколы плитки, что не позволяет осуществить их качественную мойку и, при необходимости, дезинфекцию. На убойном пункте отсутствует дополнительное освещение, обеспечение горячей водой, стерилизаторы для инструментов и так далее.

Кроме того, на ОАО «Имени Ильича» наложены ограничительные мероприятия в связи с неблагополучием по лейкозу, однако при анализе данных ФГИС «Меркурий» установлено, что с обществом по ветеринарным сопроводительным документам осуществилась реализация крупного рогатого скота и отправка молока на Староминский филиал «Сыродел» ЗАО «СК «Ленинградский», что создает угрозу распространения заболевания и возникновение новых очагов лейкоза.

Василий Хитрых