ФНС взыскала 1,8 млрд рублей с бывшего управляющего воронежского «Армакса»

Арбитражный суд Воронежской области по иску Федеральной налоговой службы взыскал 1,79 млрд руб. убытков с бывшего конкурсного управляющего ООО «Армакс групп» (собиралось производить сэндвич-панели в индустриальном парке «Масловский») Федора Мерешкина. Требования удовлетворены частично — налоговики требовали от него 2,06 млрд руб.

Ранее в ФНС отмечали, что в начале 2015 года дебиторская задолженность «Армакса» составляла более 2 млрд руб., а на начало 2016 года — 69 млн руб., при этом сумма не поступила в конкурсную массу. По мнению налоговиков, господин Мерешкин не принял достаточных мер для взыскания задолженности.

Третьими лицами по делу выступают СРО господина Мерешкина «Содействие» и три страховых компании: «БИН страхование», «Инвестстрах» и «Страховое общество "Помощь"», которые, согласно сложившейся практике, и должны будут оплатить сумму взыскания, если она не будет обжалована.

Напомним, в феврале господин Мерешкин был отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего по жалобе ФНС, которая посчитала, что он не провел анализ признаков фиктивного или преднамеренного банкротства и недостаточно занимался взысканием дебиторской задолженности в конкурсную массу, а работу по управлению собственностью компании частично переложил на компанию-агента. Управляющий с мнением налоговиков согласен не был. Он был отстранен Верховным судом, до этого три инстанции вставали на его сторону.

Банкротство «Армакс групп», которая планировала в 2014 году запустить производство минеральной ваты и сэндвич-панелей за 3,5 млрд руб., началось в 2015 году. К моменту введения процедуры конкурсного производства весной 2016 года в реестре числилось 5,5 млрд руб. задолженности, из которых 5 млрд руб. — перед Внешэкономбанком, залоговым кредитором компании. В 2018 году недостроенный завод выкупила группа «Дорхан». Она приобрела за 447,2 млн руб. при начальной цене 1,3 млрд руб. готовый на 53% производственно-логистический комплекс общей площадью 61 тыс. кв. м и право аренды 120 тыс. кв. м земли индустриального парка.

Подробнее о споре с ФНС — в материале “Ъ-Черноземье” «Банкротство "Армакса" ждет высшей меры».

Сергей Калашников