«Роснефть» накачает СПГ

Акционеры проекта «Сахалин-1» построят собственный завод СПГ в Де-Кастри мощностью 6,2 млн тонн. Глава «Роснефти» Игорь Сечин отмечает, что его продукция будет востребована в Японии. Пока соответствующее заявление стоит трактовать как переход к проектно-изыскательским и сметным работам, по итогам которых будет приниматься окончательное инвестиционное решение. В Минэнерго рассчитывают, что финальные договоренности будут достигнуты в ближайшее время и начнется проектирование.

Участники проекта «Сахалин-1» решили строить завод СПГ мощностью 6,2 млн тонн в Де-Кастри, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе круглого стола с представителями японского бизнеса на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии, добавил он.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей участия 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у «Роснефти» — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.

Прорабатывалось два варианта монетизации газа с этого проекта — строительство «Роснефтью» нового завода «Дальневосточный СПГ» в районе поселка Де-Кастри в Хабаровском крае или продажа газа для третьей очереди на действующем заводе СПГ «Сахалин-2». Стоимость проекта «Дальневосточного СПГ» оценивалась в $8–10 млрд. Начало его ввода неоднократно откладывалось, в итоге поставки планировалось начать в 2025 году. В отчете за 2018 год «Роснефть» сообщала, что проект подготовлен к переходу на стадию проектно-изыскательских и сметных работ (FEED).

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что достигнутые договоренности означают начало подготовки FEED, по итогам которой будет уже приниматься окончательное инвестиционное решение.

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Глава Минэнерго Александр Новак в интервью «России 24» отметил, что в ближайшее время компании должны принять решение и «начнется проектирование». Ранее он также подтверждал, что газ проекта «Сахалин-1» не будет продан «Газпрому» для строительства третьей очереди СПГ-завода «Сахалин-2». «Мы поддерживаем все инвестпроекты, которые реализуются на коммерческой взаимовыгодной основе»,— добавил министр.

В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Sakhalin Energy — оператор проекта, 50% владеет «Газпром», 27,5% принадлежит Shell, 12,5% у японской Mitsui и 10% — Mitsubishi. В рамках проекта был построен первый в России СПГ-завод мощностью 9,6 млн тонн в год. Строительство третьей очереди завода остается наиболее острым вопросом в сфере СПГ для Shell в России. В течение нескольких лет консорциум Sakhalin Energy пытался договориться с «Сахалин-1» о закупке газа для поставки на третью очередь «Сахалин-2».

Согласно подготовленному FEED проекта, мощность третьей очереди может составить 5,4 млн тонн СПГ в год.

C учетом выгодного географического положения, близости Сахалина к растущим рынка сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона и уже построенной инфраструктуры это мог бы быть один из самых выгодных СПГ-проектов.

Консорциум «Сахалин-1» был согласен отказаться от проекта и продать свой газ на проект «Сахалин-2», но подчеркивал, что цена продажи газа должна экономически оправдывать отмену своего проекта.

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