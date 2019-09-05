Ликвидировано ООО «УГМК-Холдинг»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ликвидировала структуру ООО «УГМК-Холдинг» в ходе реорганизации активов. По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ были внесены 2 сентября. Помимо «УГМК-Холдинга» также были ликвидированы АО «Техноком» и АО «Промтехстрой». Все активы теперь сосредоточены в ОАО «УГМК».

В пресс-службе компании пояснили, что реорганизация проводится для оптимизации управленческих процессов в рамках группы лиц ОАО «УГМК», консолидации активов, повышения операционной эффективности и снижения производственных и управленческих издержек. «В результате присоединения ожидается существенный положительный экономический эффект за счет объединения ресурсов обществ, участвующих в присоединении»,— подчеркнули там.

УГМК основана в октябре 1999 года. Компания принадлежит пяти иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах: «Фелдо Энтерпрайзес Корп.» (Виргинские острова), «Брандес Инвестментс Инк.» (Панама), «Карингтон Юнайтед С.А.» (Виргинские острова), «Фолкстоун Бизнес Инк» (Лихтенштейн) и «Фрайдинген Инвестментс Лимитед» (Кипр). Ее бенефициарами являются Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов.

В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Штаб-квартира располагается в Верхней Пышме (Свердловская область). Выручка ОАО «УГМК» в 2018 году составила 20,2 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб. Выручка ООО «УГМК-Холдинг» в прошлом году составила 165,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.