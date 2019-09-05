Владимиру Мединскому прописали графические романы

Владимир Мединский оказался в центре очередного скандала. На этот раз из-за комиксов. Министр культуры назвал «убожеством» взрослых любителей рисованных историй. В ответ на это в соцсетях запустили флешмоб: пользователи совершают своего рода признание с помощью хештегов #ядебил, #ячитаюкомиксы. По данным информагентства «Москва», именно так Владимир Мединский охарактеризовал поклонников историй в картинках. Они, по его мнению, подходят детям, которые учатся читать. Причем свое заявление Министр культуры сделал на открытии 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки. На ней впервые появилась отдельная секция, посвященная комиксам. Тему продолжит Владислав Викторов.

Похоже, что в ближайшие дни Владимиру Мединскому будет чем заняться в свободное время. Специально для министра пользователи соцсетей набросали внушительный список комиксов, которые ему обязательно нужно прочитать, чтобы осознать, как сильно он ошибается. В импровизированный шорт-лист вошли прежде всего графические романы, а это не привычные комиксы на полтора десятка страниц, а полноценные литературные труды.

Многие из них отмечены престижными международными наградами. Как, например, «Хранители» британского сценариста Алана Мура и художника Дэйва Гиббонса. Эта, казалось бы, обычная история о супергероях, появившаяся в конце 80-х, затрагивает темы ядерной угрозы, рейганомики в США, межличностных отношений. Хотя любитель комиксов Роман считает, что в словах Владимира Мединского ничего удивительного нет: «Министр культуры Российской Федерации не виноват. Он высказал точку зрения большинства людей, потому что все непременно в таком же ключе будут выражаться, что это для детей, это несерьезно.

Для меня комиксы — это что-то между серьезной художественной литературой и кинематографом».

Владимир Мединский заговорил о комиксах в контексте обучения детей истории. По мнению министра, чтобы предмет лучше усваивался, он должен быть «набором интересных историй». Но комиксы для этого точно не подходят. Это, по мнению министра, «жевательная резинка для ума». Но доказать, что это не так, можно, вспомнив графический роман американского сценариста и художника Арта Шпигельмана «Маус», говорит владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский. Книга рассказывает о жизни отца самого автора, польского еврея, пережившего холокост. В 1992 году она удостоилась Пулитцеровской премии. И в России сейчас авторы чаще обращаются к военной теме, отмечает Иван Чернявский: «В этом году вышел замечательный комикс “Сурвило”, он основан на воспоминаниях женщины, пережившей блокаду Ленинграда. Комикс написан ее внучкой. Ее же комикс “ШУВ” — произведение, которое исследует 90-е годы в России, то, как они воспринимались детьми. Это один из самых известных российских комиксов. С них можно начать, и очень много стереотипов в мозгу будет разрушено».

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Но, конечно, в России комиксы еще не стали столь массовым явлением как, например, в Японии. Там так называемую мангу читают люди всех возрастов. Все потому что она охватывает широкий круг тем — от политики до эротики. А одно из крупнейших американских издательств DC Comics недавно запустило линейку комиксов «для взрослых читателей». В России тематические фестивали собирают сотни тысяч людей в возрасте от 25 лет и старше, рассказывает руководитель Центра рисованных историй и изображений РГБМ и директор фестиваля «КомМиссия» Александр Кунин: «Комиксы призывают не к тому, чтобы научить ребенка читать. Они призывают к тому, чтобы размышлять, так же, как и литература. На фестивале Comic Con собирается порядка 150 тыс. человек. В нашей стране существует более 30 издательств, которые выпускают комиксы. В любом крупном городе есть один, а то и несколько магазинов. Только в Москве у нас их более семи».

Зато, шутят пользователи, теперь понятно, почему Минкультуры неоднократно пыталось переносить премьеру фильмов о супергероях «Мстители». Видимо, дело вовсе не в желании поддержать российский кинематограф, а в личной неприязни министра к комиксам.